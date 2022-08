Dazn sulla tv in vacanza?/ Ecco tutto ciò che vi serve: dal Fire Tv Stick all’Xbox

Con l’inizio imminente della Serie A 2022-2023, sono molti coloro che si stanno domandando come fare per vedere i propri beniamini su Dazn in vacanza. Del resto siamo nel periodo di alta stagione, milioni di italiani sono nei luoghi di villeggiatura, ma quest’anno il campionato scatta presto per via della lunga pausa dei mondiali invernali in Qatar, scombussolando un po’ i piani di tutti.

Ovviamente la risposta più semplice alla domanda di sopra è una sola, utilizzare lo smartphone. Chi invece volesse gustarsi il calcio in tv, quindi su uno schermo di dimensioni decisamente maggiori, non deve comunque disperarsi, perchè esistono dei piccoli ed economici accorgimenti che permettono appunto di gustarsi le partite in televisione, anche se lontano dalle mura di casa. Se ad esempio passerete le vacanze in una seconda casa, la prima cosa che potrete fare sarà quella di scaricare l’app di Dazn sul televisore in questione. Nel caso in cui invece la tv non dovesse essere intelligente, allora potreste collegarci uno stick, a cominciare da Amazon Fire Tv Stick, un dispositivo comodissimo che permette di collegare in rete la televisione, e di utilizzare tutta una serie di app di piattaforme in streaming, fra cui appunto Dazn. Potrete acquistarlo a soli 29.99 euro.

DAZN SULLA TV IN VACANZA: DAL GOOGLE CHROMECAST ALLA SMART TV DI XIAOMI

Una valida alternativa è Google Chromecast, che fa da “tramite” fra il vostro telefono e la vostra tv, comandando il tutto tramite app. Anche in questo caso il prezzo è ottimo, solo 27.99 euro su Amazon. La via un po’ più dispendiosa e anche complicata, è quella di acquistare una smart tv già abilitata con le varie applicazioni, collegandola in rete eventualmente, in caso di assenza di Wi-Fi, allo smartphone tramite hotspot. In questo caso potrete puntare su un’interessante smart tv da 32 pollici a marchio Xiaomi, in vendita sempre su Amazon a soli 149 euro.

Si tratta di un’occasione che volendo potreste sfruttare anche in ottica digitale terrestre e segnale DVB-T2: se doveste cambiare una “seconda” tv di casa, magari quella in cameretta o in cucina, in quanto non in linea con il nuovo segnale, potreste puntare sulla tv di casa Xiaomi, unendo quindi l’utile al dilettevole. L’ultima via per poter vedere Dazn sulla tv in vacanza è attraverso una console videoludica, dalla Ps4 alla Ps5, passando per l’Xbox One nonché le più recenti Xbox Series X e S. Anche in questo caso potreste cogliere la palla al volo e sfruttare l’occasione per acquistare la versione S dell’ultima Xbox, in vendita a soli 259.90 euro.











