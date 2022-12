DC LEAGUE OF SUPER-PETS/ Azione e divertimento, spasso garantito!

Debutto alla regia di un film d’animazione dello sceneggiatore Jared Stern, DC League of Super-Pets è tra le pellicole d’animazione più belle della stagione cinematografica. Un’idea interessante – la sceneggiatura scritta insieme a John Whittington è basata sui personaggi DC e Superman – sviluppata con maestria tecnica da parte del team creativo completato dallo scenografo Kim Taylor e dai montatori David Egan e Jhoanne Reyes. Le musiche, invece, sono di Steve Jablonsky. Il film è ora disponibile in DVD e Blu-ray grazie a Warner Bros. Home Entertainment.

SINOSSI – In “DC League of Super-Pets”, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Una squadra di buoni e una squadra di cattivi a due o quattro zampe: DC League of Super-Pets è un cinecomic d’azione dedicato ai più piccoli, fatto di tanta azione e di tanto divertimento. Una bella metafora dell’amicizia tra uomo e animale attraverso i supereroi, da sempre punto di riferimento dei più piccoli. Si sorride, si ride, ci si commuove, con temi come l’abbandono e la capacità di amare. Azzeccatissimi i doppiatori italiani, con Lillo e Maccio Capatonda in prima linea. Spasso garantito!

