Ddl Concorrenza oggi in CdM/ Bolkestein e concessioni balneari, trattativa con Ue

CDM GOVERNO MELONI OGGI: DDL CONCORRENZA, L’ORDINE DEL GIORNO

Si riunisce oggi alle ore 19 il 30esimo CdM del Governo Meloni, con a tema questa volta l’impianto completo del Ddl Concorrenza, transitato anche nelle ultime riunioni del Consiglio dei Ministri per le fase preliminari. La legge sulla concorrenza e i mercati sarà una legge “annuale” nell’idea del Governo Meloni, come confermato ieri dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: «Segnale che questo Governo crede nella concorrenza, la legge annuale è del 2009 e gli altri Governi non l’hanno quasi mai fatta se non due volte. Ripristiniamo principio di una legge annuale, ma siamo anche consapevoli di quanti siano importanti alcuni settori mantenere filiera di PMI che sono forza del nostro sistema».

L’ordine del giorno del CdM di oggi – non è ancora dato sapere se vi sarà una conferenza stampa con la Premier Meloni o i Ministri di riferimento – prevede oltre il Ddl Concorrenza anche nuove leggi regionali e il sempre verde “varie ed eventuali”. Probabile che vi possa essere già in questo CdM una prima riflessione circa il progetto importante sul tema natalità anticipato ieri dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: non più solo “sgravi” ma proprio il niente pagamento di tasse qualora si facciano/abbiano più di un figlio. Non solo, come ha spiegato oggi al “Sussidiario” l’esponente della Lega Massimo Bitonci, la proposta “choc” sulla natalità passa anche dal progetto di detrazione da 10mila euro per ogni figlio.

CAOS CONCESSIONI BALNEARI IN DDL CONCORRENZA: COSA SUCCEDERÀ IN CDM

È però sul Ddl Concorrenza che si concentreranno le principali discussioni interne al CdM oggi alle ore 19 a Palazzo Chigi: sia per le “pressioni” da settimane ormai messe in campo dalla Commissione Europea sul nostro Paese, sia per la sentenza della Corte di Giustizia Ue che oggi ha ribadito come l’Italia debba attivare al più presto la “direttiva Bolkestein” sul tema delle concessioni balneari. «Bolkestein? Io mi occupo su Ddl Concorrenza in un confronto proficuo con la Commissione Europea», ha spiegato ancora il Ministro MIMIT Urso.

«La questione deve essere risolta urgentemente», è stato l’ultimatum dato nelle scorse settimane da Bruxelles con missiva diretta verso l’Italia, «conformarsi entro due mesi»: la replica netta della Premier Meloni è stato l’impegno a seguire l’adeguamento in rapidi tempi, «si è impegnata a presentare all’Ue proposte molto rapidamente», fanno sapere fonti di Palazzo Chigi in riferimento alle parole della Presidente del Consiglio. Oggi la sentenza della Corte di Giustizia Ue, intervenuta nel merito di una controversia tra l’Agcm e il Comune di Ginosa (Taranto), ha stabilito con chiarezza nel merito della direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari: «Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente». Non solo, «I giudici nazionali e le autorità amministrative italiane sono tenuti ad applicare le norme pertinenti” del diritto europeo “disapplicando le disposizioni nazionali non conformi». Resta ora al CdM di oggi iniziare a dare una risposta concreta che possa soddisfare da un lato Bruxelles e dall’altro le legittime richieste dei singoli stabilimenti.











