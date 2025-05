COMMISSIONE GIUSTIZIA, LO SCONTRO TRA LA DIREZIONE ANTIMAFIA E IL GOVERNO SUL DDL SEQUESTRO SMARTPHONE: COS’È SUCCESSO

Se già la tensione tra il mondo dell’antimafia italiana e il Governo era decisamente palpabile dopo le indagini sul presunto dossieraggio contro alcuni politici, e dopo le ultime schermaglie tra Quirinale e Lega in merito alle norme inserite nel Ddl Infrastrutture, (oltre al caso Mori-De Donno in Commissione Antimafia), quanto sta invece accadendo tra la Direzione Nazionale Antimafia e il Governo Meloni dopo l’ultimo Ddl smartphone ha alzato se possibile il livello dello scontro. Il tema è complesso e riguarda il disegno di legge in discussione in questi giorni in Commissione Giustizia alla Camera, dopo che il Senato lo ha approvato lo scorso 10 aprile.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra a +10% sul campo largo: FdI al 30%, M5s sotto il 12% dopo flop Comunali

Si tratta del Ddl sul sequestro preventivo di smartphone e dispositivi informatici, con il pomo della discordia che riguarda la possibilità di avere limitazioni o meno nel sequestro (e nelle indagini) sui devices dei singoli cittadini: in termini ultra generali, il dispositivo del Governo presentato dal senatore Pierantonio Zanettin (e dalla senatrice Lega Giulia Bongiorno) prevede che vi sia un controllo di un giudice terzo (il Gip) sul sequestro, e non più una decisione deliberata dal singolo pm. Ebbene, secondo i magistrati dell’ANM (il “sindacato” dei giudici) e soprattutto con il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, gli elementi presenti all’interno del ddl smartphone minerebbero la tutela delle indagini, oltre a creare «allarme» per il fatto che le varie documentazioni tecnologiche potrebbero «non costituire più una prova».

Sondaggi Spagna: PP consolida il 35%, Sánchez arretra al 29%/ Scontro istituzionale su blackout e catalano

È in particolare l’audizione di Melillo in Commissione Giustizia ad aver rilevato lo scontro acceso con i membri della maggioranza, con il giudizio del magistrato DNA durissimo contro il disegno di legge presentato e approvato al Senato: la lotta alla criminalità mafiosa subirebbe un duro colpo, secondo il procuratore, così come l’impatto disastroso si avrebbe anche per la cooperazione internazionale e «sicurezza nazionale». Melillo ha infine chiesto al Parlamento di giudicare nel merito se la rinuncia alla prova con i dispositivi tecnologici (anche se non viene eliminata, ma viene applicata una garanzia in più per l’indagato) sia un sacrificio “minore” o addirittura «obiettivamente irragionevole».

Dazi Trump bloccati da Corte Federale USA: ora cosa succede/ Casa Bianca: “è golpe”. Cina: “cancellate tutto”

PM POSSONO ‘SPIARE’ (SEMPRE)? L’AFFONDO DELL’ANM E LA REPLICA DI FORZA ITALIA

Dal Centrodestra viene commentata con sorpresa la posizione della Direzione Nazionale Antimafia in quanto la posizione di limitare al Gip il via libera per disporre il sequestro di smartphone e simili non impedisce affatto l’indagine contro le criminalità mafiose organizzate. Ad aggiungersi poi ai rilievi di Melillo in Commissione Giustizia anche l’Associazione Nazionale Magistrati ha preso posizione di critica al ddl del Governo, con il presidente Cesare Parodi che richiede una forte revisione del disegno approvato dal Senato.

«Sono stati dimenticati moltissimi reati commessi sul web e non vengono tutelati i cittadini», è il giudizio netto del n.1 dell’ANM, contestando poi l’efficienza investigativa e richiamando l’urgenza delle intercettazioni informatiche per prevenire i reati commessi in rete. Secondo Parodi, il Ddl smartphone rischia di svuotare del tutto o quasi «un settore di tutela di reati informatici dove tutti questi elementi andrebbero inevitabilmente persi».

Il Centrodestra invece difende la norma e pure l’iter che prevede il via libera del gip per ogni sequestro smartphone, così come una previa verifica dei dati contenuti: «sorpreso dalle critiche per cui si paralizzerebbero le inchieste antimafia», sottolinea il senatore Zanettin che coi colleghi della Camera mantiene il “punto” sul Ddl in discussione. Per il capogruppo di FI in Commissione Giustizia, le critiche mosse da Melillo in particolare sono «infondate e pretestuose». Ancora più netto Zanettin quando definisce la posizione della DNA come una ulteriore “cultura dell’antimafia” che rimane «refrattaria ai più elementari principi garantisti».

Non solo, anche la Corte Costituzionale nel 2023 sulla vicenda Open si era espressa verso una maggiore tutela delle chat archiviate come avviene per altri messaggi di corrispondenza: con Zanettin si schiera anche il deputato e membro della Commissione di Montecitorio, Enrico Costa, che ritiene da un lato comunque sensate e costruttive le critiche dell’ANM mentre sono ben più sconcertanti quelle giunte da Melillo.

Si vuole creare, secondo il parlamentare, un allarmismo «ingiustificato» che mira a colpire il sistema garantista e gli esami legislativi del Parlamento: lo schema “classico”, secondo Costa, è che ogni proposta liberale venga subito trasformata in potenziale «ostacolo per le indagini». Il deputato di Forza Italia si riferisce poi a Melillo in una lunga nota dove chiede al procuratore di rivedere le ingiuste detenzioni ed errori commessi durante le varie indagini contro la criminalità mafiosa: con questo Ddl smartphone il Governo, chiosa Costa, cercan di tutelar