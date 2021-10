Ddl Zan, diretta video Senato/ Resta ‘tagliola’, caos Governo su voto segreto

Sarà una lunga giornata al Senato con l’arrivo del Ddl Zan che subito verrà messo alla prova dell’Aula: non è stato trovato alcun accordo ieri sera nella riunione dei capigruppo in Commissione Giustizia e perciò stamattina si andrà alla “conta” con il voto segreto sul “non passaggio all’esame degli articoli”, ovvero la cosiddetta “tagliola”.

DDL ZAN/ Se anche nel Pd cresce lo scontento contro la “censura di Stato”

L’opzione presentata da Lega e FdI non è stata ritirata, nonostante i tentativi ieri sera del Pd di richiederne l’annullamento aprendo ad eventuali piccole modifiche sul testo base arrivato dalla Camera contro l’omolesbobitransfobia, l’abilismo e le discriminazione di genere. Il Centrodestra più “sovranista” chiede, legittimamente, di andare direttamente al voto finale senza l’esame degli emendamenti: avvenendo la “tagliola” con voto segreto, il timore del Centrosinistra è quello di veder affossare il ddl del ideatore Alessandro Zan prima ancora di poterlo discutere. «È da irresponsabili aver deciso di andare subito in aula senza trovare prima un accordo , occorreva fare un rinvio di una settimana per entrare nel merito del provvedimento cercando un’intesa, come aveva chiesto IV, cercando quelle modifiche auspicate anche da Letta. Senza questa intesa si rischia il naufragio in aula», commentava ieri sera il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, lamentandosi con Pd, M5s e Leu per l’intransigenza di non voler trovare un accordo condiviso già rappresentanti dagli schemi di legge Salvini-Ronzulli (Cdx) e Scalfarotto (Iv).

Ddl Zan, scontro Governo: Iv “rinvio”/ Caos ‘tagliola’, sospesa capigruppo Senato

DDL ZAN ALLA PROVA DEL SENATO

E invece l’accordo non si è trovato e la conta in aula al Senato – diretta video streaming dal canale YouTube di Palazzo Madama per tutta la mattinata – è sempre più vicino: «Ognuno si prenderà le sue responsabilità», si accusavano a vicenda ieri sera Massimiliano Romeo e Simona Malpezzi (rispettivamente, capigruppo di Lega e Pd) per la mancata intesa sul Ddl Zan. Il presidente del Carroccio in Senato aggiungeva poi, «La ‘tagliola’ resta, certo che resta, e poi ci sarà la richiesta del voto segreto. La Lega aveva dato disponibilità a cercare una mediazione sul testo del provvedimento, ma ci hanno detto di no». Il voto segreto sta un’incognita per entrambi gli schieramenti, dato che sia nel Cdx che nel Csx le posizioni sono tutt’altro che granitiche su una legge controversa e molto discussa non solo dalla politica: il tentativo di eliminare gli articoli 1, 4 e 7 resta in capo a Fi-Lega-FdI, ma non tutti al loro interno sono disposti ad affossare il disegno di legge qualora tale accordo non si fosse materializzato (uno su tutti, il senatore Elio Vito di Forza Italia che ha annunciato stamane, «Berlusconi mi ha nominato responsabile dipartimento difesa e sicurezza di Forza Italia. Se FI vota il non passaggio agli articoli del ddl Zan non potrei più mantenere l’incarico»). La senatrice dem Anna Rossomando, aprendo la discussione stamattina in Senato, ha dichiarato: «Oggi la richiesta è una sola: consentire che il Parlamento continui la discussione. […] I cittadini che hanno riempito le piazze e i cittadini critici si questa legge si aspettano una presa di posizione. Faccio un appello a tutti i senatori a non tradire i cittadini». In replica invece la senatrice di FI Fulvia Michele Caligiuri, «È riduttivo dire che il testo va approvato così com’è o si è contro i diritti umani. Sono orgogliosa di far parte di Forza Italia, che sin dalla sua nascita si è battuta per i diritti umani». nel suo intervento al Senato, il presidente della Commissione Giustizia Andrea Ostellari (Lega) motiva il suo no a questo testo del Ddl Zan: «Le audizioni erano necessarie per far emergere alcuni nodi giudici, che oggi tutti riconoscono. Tra i nodi principali, c’è quello dell‘articolo 1 sulle definizioni. Sull’articolo 4 Flick ha detto che si rischia di dar luogo a un “io ti tutelo solo se”, che ridurrebbe le libertà in questo campo. Si restringe la portata del reato solo a questa forma di discriminazione. Il professore Mirabelli sull’articolo 7 ha detto che la libertà della scuola e dell’insegnamento, l’indirizzo educativo dei genitori e gli impegni internazionali dello Stato sono necessità che dobbiamo continuare ad assicurare. Ricordiamo anche la nota della segreteria di Stato del Vaticano che afferma la libertà per la chiesa cattolica di svolgere la propria missione». Il leghista aggiunge poi che la maggioranza di Governo non è riuscita a trovare un accordo, «a causa di chi vuole polarizzare. È inaccettabile che il PD abbia posto la condizione: o togli l’emendamento o non ci sediamo a parlare del merito. Di fronte la disponibilità di Forza Italia, Lega e Italia Viva di spostare il voto di oggi per trovare una mediazione, hanno detto no». La giornata, lo ripetiamo, sarà molto lunga e i colpi di scena potrebbero essere molteplici.

Ddl Zan, Letta cede: “ok a modifiche”/ Mercoledì in Senato: trattative con Cdx-Renzi





© RIPRODUZIONE RISERVATA