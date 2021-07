“Ddl Zan? Diritti sociali vengono prima”/ Filosofo marxista: “sinistra si è smarrita”

Ha dubbi sul Ddl Zan, attacca la sinistra per lo scollamento con la realtà e contesta le proposte sull’identità di genere: non è però né un sovranista, né tantomeno un uomo di Chiesa. Trattasi invece di Mario Tronti, filosofo 90enne teorico del marxismo operaista e già senatore di Pd, Pds, Pci nelle scorse legislature: intervistato da “La Verità”, il pensatore storicamente vicino alla sinistra anche più estrema giudica tutt’altro che positivamente il progetto di legge contro l’omobilesbotranfobia.

Mara Carfagna/ "Reddito di cittadinanza va modificato. Ddl Zan, Pd non divida Paese"

«Sono pieno di dubbi sul Ddl Zan. Condivido le critiche del femminismo della differenza: mi trovo d’accordo con le critiche al concetto d’identità di genere e di sesso percepito». Secondo Tronti, è oggettivamente a rischio non tanto la libertà di espressione, quanto piuttosto l’elemento “sociale” e “individuare” presente nel progetto di legge targato Pd: «La sinistra ha perso le radici, si è adattata, accovacciata in questo mondo, non vede cosa può esserci oltre. Per carità, è difficile capirlo. Ma almeno cercarlo…».

DDL ZAN/ E "nuovi diritti": dove si inceppano i dogmi di Ue e von der Leyen

IL FALLIMENTO DELLA SINISTRA

Secondo Mario Tronti l’ideale anche contemporaneo dovrebbe tendere dai diritti sociali per giungere a quelli individuali: «Non credo che i due tipi di diritti siano alternativi, ma bisogna partire dalla società per arrivare all’individuo. Invece, dagli anni Ottanta in poi, con il reaganismo e il thatcherismo, si è fatto il contrario». Pronti fa risalire il fallimento della sinistra negli anni Ottanta, con il passaggio dall’industrialismo alla finanza e alla globalizzazione, fino alla virtualità: «indubbiamente la sinistra si è perduta,a ha smarrito la strada e non vedo molte luci in grado di illuminarla». Un fallimento che emerge con potenza anche per l’emergenza Covid-19, dove qui tutta la società si è trovata in difficoltà e quasi inerme di fronte alla pandemia: «non ho sopportato i commenti che facevano filosofia della storia sul Covid: chi diceva che nulla sarà come prima, chi sosteneva che invece sarebbe tutto tornato identico al passato». Il più grande timore ora per il filosofo marxista riguarda il controllo “virtuale” a cui tutti siamo sottoposto al mondo d’oggi: «I pericoli autoritari non sono più all’ordine del giorno. Il controllo c’è, ma è di un altro tipo. Virtuale. E forse, per questo, anche più profondo: in pratica, siamo tutti schedati».

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI 20,4%, Lega a -0,1%. Ddl Zan: 31% a favore di un compromesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA