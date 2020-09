De Benedetti “Berlusconi un imbroglione”/ Marina “Parole di un uomo in disarmo”

Scoppia nuovamente la polemica fra la famiglia Berlusconi e l’imprenditore Carlo De Benedetti dopo le parole rilasciate da quest’ultimo. Ieri il manager torinese ha presenziato a fianco di Urbano Cairo, in occasione del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, e durante l’evento, come ricorda l’edizione online de La Stampa in data 4 settembre, ha commentato l’operato del Cavaliere con parole di disprezzo. De Benedetti ha prima fatto gli auguri all’ex presidente del consiglio, da due giorni ricoverato al sesto piano dell’ospedale San Raffaele a causa di alcune complicazioni dovute al coronavirus (lo stesso ha fatto Cairo), per poi affondare il colpo dicendo: «Siamo stati avversari. Ho un’opinione negativa sull’influenza che Berlusconi ha avuto sul Paese, sul civismo e sulla morale dell’Italia. È stato un grande imbroglione e io l’ho punito severamente quando ha dovuto pagare 562 milioni alla Cir: non ho preso un euro. Ha fatto di tutto per mettermi in difficoltà, farlo pagare è stata la mia più grande soddisfazione e credo che per lui sia stata invece la più grande sofferenza».

DE BENEDETTI: “BERLUSCONI GRANDE IMBROGLIONE”. LE REPLICHE DI MARINA E GELMINI

E ancora: «La sua tv ha influenzato la vita del Paese degli ultimi 40 anni. È l’Alberto Sordi della politica italiana. Gli faccio gli auguri ma è stato nocivo per l’Italia». Non si sono di certo fatte attendere le reazioni, a cominciare da Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere, che ha replicato: «Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione». Così invece Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che ha commentato: «Le parole di Carlo De Benedetti sono gravemente inopportune oltre che false – parole affidate ad una nota –. Il presidente Berlusconi, oltre ad essere un editore di grande successo di aziende oggi guidate dai suoi figli in completa armonia, è un uomo delle istituzioni che ha raccolto il consenso di milioni di italiani. De Benedetti farebbe bene ad astenersi da simili commenti, visto che perfino Di Maio ha imparato a rispettare gli avversari politici. Ma Di Maio, al confronto di De Benedetti, è un membro della Camera dei Lord».



