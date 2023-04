De Benedetti choc su Giorgia Meloni/ “Dimostra demenza, una figurina autolesionista…”

«Giorgia Meloni dimostra demenza». Parole choc quelle rivolte da Carlo De Benedetti sulla presidente del Consiglio. L’editore di Domani ha sferrato un duro attacco alla premier nel corso del festival del quotidiano a Modena, durante un dibattito con la leader Pd Elly Schlein. Parlando dell’ultimo Consiglio europeo e delle dichiarazioni rese da Giorgia Meloni, soddisfatta per l’esito del vertice, De Benedetti ha dichiarato che «è contro l’interesse suo e del nostro Paese». L’imprenditore ha aggiunto che Giorgia Meloni «non ha ottenuto nulla» e criticato la «baracconata» del mettersi ai comandi di un caccia durante la festa per il centenario dell’Aeronautica militare.

«Quella figurina del nostro primo ministro, quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta, ma non si rende conto che la stanno a sentire anche i burocrati di Bruxelles. Se è soddisfatta, e invece sui migranti non è avvenuto nulla al Consiglio europeo, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l’Italia», ha proseguito Carlo De Benedetti. Ma l’attacco a Giorgia Meloni non si è esaurito qui: «È autolesionista uscire e dirsi soddisfatti, dire che è stato un Consiglio storico, quando non ha ottenuto nulla», ha aggiunto l’editore di Domani.

DE BENEDETTI CHOC SU MELONI: BUFERA POLITICA

Carlo De Benedetti ha, dunque, stroncato il lavoro sinora svolto dalla premier Giorgia Meloni e dal governo da lei guidato: «Prima fa la donna e la madre che va da Vox in Spagna e parla male di tutti. Poi va in Europa e si presenta come una scolaretta», le sue parole riportate dal Corriere della Sera. Subito è scoppiata la bufera per queste parole forti contro Giorgia Meloni. «Un ex cittadino italiano, oggi svizzero certamente per nobili motivi, ha insultato il Presidente del Consiglio con i seguenti epiteti: figurina, fenomeno da baraccone e demente. Per lui, se non riesci a farti prestare, senza garanzie, almeno 1 miliardo da MPS, non vali nulla», ha twittato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è intervenuto su Twitter contro Carlo De Benedetti, quindi in difesa della premier Giorgia Meloni: «Le ingiurie di De Benedetti alla Meloni confermano che aver litigato con i figli lo priva di chi lo possa portare da un buon medico. Corra! È urgente».

