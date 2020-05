De Jong alla Juventus?/ Calciomercato, speranza di Sarri ma i margini sono pochissimi

Pubblicità

Nessuna possibilità che Frenkie De Jong si trasferisca alla Juventus. A spegnere sul nascere le indiscrezioni di calciomercato in maniera perentoria è stato Ali Dursun, agente del centrocampista, che ai microfoni del Telegraaf ha detto senza mezze misure che la cosa non avrebbe senso, perché Frenkie è felice al Barcellona e i blaugrana sono felicissimi del suo rendimento. E dunque, questione chiusa; tuttavia siamo in un periodo particolare, il calcio giocato manca da due mesi – sta tornando in Bundesliga, a breve potrebbe arrivare anche in Serie A – e allora è intrinsecamente più facile volare con la fantasia e immaginare scenari a bocce ferme, siano essi più o meno realistici nell’immediato. Per parlare di Frenke De Jong alla Juventus è necessario dire che per tutta l’estate i due ragazzini terribili dell’Ajax (l’altro è ovviamente Matthijs De Ligt) si sono idealmente inseguiti: uno veniva accostato ad una squadra e immediatamente si creava il fotomontaggio con entrambi a vestire la stessa casacca. Era stato così per lo stesso Barcellona, che ad un certo punto sembrava ad un passo dal capitano dei Lancieri; è stato così per il Manchester United.

DE JONG ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, I MARGINI SONO POCHI

Ad un certo punto era stato così anche per la Juventus, ma i bianconeri a centrocampo avevano già perfezionato gli acquisti al risparmio di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: trovare anche spazio per De Jong, considerata anche la conferma di Sami Khedira, sarebbe stato francamente complesso. Adesso però la situazione di centrocampo in casa della Vecchia Signora è cambiata: la mediana ha girato molto diversamente da come Maurizio Sarri l’aveva immaginata, Miralem Pjanic è in uscita e il già citato Rabiot è più vicino all’addio che alla conferma. Dunque, e questa non è una novità, la Juventus è davvero alla ricerca di un giocatore di mezzo che possa fare la differenza: i nomi li conosciamo, si va dal grande sogno Paul Pogba a N’Golo Kante passando anche per Donny Van de Beek, il terzo componente della Jong Ajax che ha fatto le fortune di Erik Ten Hag. De Jong in questa categoria ci sta benissimo: il suo esordio al Barcellona è stato più complesso del previsto ma poi l’olandese si è sbloccato, e naturalmente i catalani investono molto su di lui.

Anche in caso di arrivo di Pjanic, difficilmente sarebbe l’attuale numero 21 a venire sacrificato. De Jong infatti è il regista del futuro, che consentirebbe al bosniaco di giocare nel suo ruolo naturale di mezzala; inoltre Josep Bartomeu sa benissimo di avere almeno tre centrocampisti che potrebbero rappresentare merce di scambio senza grossi rimpianti – sono ovviamente Arthur Melo, Ivan Rakitic e Arturo Vidal che infatti sono tutti dati in uscita e in orbita bianconera. Se proprio volessimo giocare con la fantasia diremmo che De Jong sarebbe il complemento perfetto per la mediana della Juventus, un giocatore di ordine e qualità che potrebbe dividersi i compiti di playmaking con Rodrigo Bentancur (suo coetaneo) ringiovanendo di parecchio la rosa, lasciando Ramsey sull’altro versante. Piazzato davanti alla difesa farebbe fare un grande salto di qualità al reparto cardine nel gioco di Sarri, ma per il momento sembra che non sia cosa; a meno che il Barcellona non sia disposto a fare davvero di tutto per arruolare Pjanic, e Fabio Paratici decida di alzare la posta. Per ora, ampiamente complesso.



