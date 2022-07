De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, atteso un rilancio con anche due contropartite

Calciomercato news, passi avanti per Charles De Ketelaere al Milan

La finestra di calciomercato attualmente in corso potrebbe presto consegnare un nuovo trequartista al tecnico Stefano Pioli vista la trattativa per portare Charles De Ketelaere al Milan. Il belga di proprietà del Club Brugge è finito nel mirino rossonero da qualche settimana ed in queste ore i dirigenti della società lombarda hanno presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, più 5 di bonus, per tentare di aggiudicarsi il promettente giocatore.

I nerazzurri hanno respinto al mittente la proposta dei milanesi che sarebbero in ogni caso forti del gradimento del ventunenne, il cui agente avrebbe già trovato l’intesa di massima con il Milan dopo l’incontro in sede avvenuti nei giorni scorsi. Stando ai rumors, l’obiettivo del Bruges sarebbe quello di monetizzare il più possibile da questa partenza, sperando nell’interesse di qualche club della Premier League a fronte di una richiesta non inferiore ai 35 milioni di euro.

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan grazie a due contropartite

La possibilità che l’approdo di De Ketelaere al Milan si concretizzi realmente potrebbe aumentare nelle prossime ore. Secondo le indiscrezioni più recenti, i rossoneri potrebbero presto effettuare un rilancio aumentando l’offerta di base per il centrocampista così da arrivare a 30 milioni di euro più bonus e non è nemmeno da escludere che nell’affare vengano inseriti pure i cartellini dei giovani milanisti Emil Roback ed Andreas Jungdal.

