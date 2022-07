De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, il belga non ha giocato in Supercoppa col Gent

Calciomercato news, nuovo segnale riguardante De Ketelaere al Milan

Il tormentone di calciomercato legato al possibile trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan sta vivendo un nuovo capitolo in queste ultime ore. Ieri sera infatti il Club Brugge, società proprietaria del suo cartellino, ha disputato e vinto la Supercoppa del Belgio per 1 a 0 contro il Gent ma, al contrario di quanto si pensava inizialmente, il ventunenne non è stato impiegato rimanendo quindi in panchina per tutto l’arco del match.

De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, oggi il rilancio dopo la Supercoppa del Belgio

Armato di megafono, De Ketelaere ha poi festeggiato il successo sotto la curva dei suoi tifosi che lo acclamavano probabilmente ancora una volta prima di dirsi definitivamente addio. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore, che ha già accettato la proposta milanista, dovrebbe arrivare in Lombardia entro la giornata di mercoledì per svolgere le visite mediche di rito e firmare con il club italiano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere si gioca la Supercoppa, Giroud: "Adli..."

Calciomercato news, un altro rilancio per portare De Ketelaere al Milan

L’approdo di Charles De Ketelaere al Milan sembra essere sempre più imminente in questo luglio di calciomercato. Nonostante l’intesa con il giocatore, si parla di un quinquennale da 2/2,5 milioni di euro a stagione, i rossoneri devono ancora chiudere l’accordo con il Club Brugge ed è quindi atteso un nuovo rilancio da parte di Massara e Maldini. La nuova proposta dovrebbe essere da 35 milioni di euro, bonus compresi.

LEGGI ANCHE:

Vendita Milan/ Blue Sky attacca Elliot e la Corte Usa gli dà ragione

© RIPRODUZIONE RISERVATA