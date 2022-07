De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news, c’è attesa per l’accordo già in serata

Calciomercato news, ore calde per l’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan

In queste frenetiche ore della sessione estiva di calciomercato c’è grande attesa per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan. Secondo le indiscrezioni più recenti i rossoneri starebbero aspettando il via libera da parte del Club Brugge, proprietario del cartellino del trequartista, per poter accogliere il ventunenne. Come spiegato dal Corriere della Sera, Massara e Maldini sono volati in Belgio negli ultimi giorni per trattare il calciatore arrivando a proporre 33 milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato Milan News/ Giovedì l'incontro per Tanganga, tre opzioni per Bakayoko

La richiesta dei nerazzurri, che contrariamente a quanto ci si aspettava ha poi deciso di non impiegare De Ketelaere nella Coppa del Belgio vinta per 1 a 0 sul Gent, è ferma a 35 milioni di euro. La sensazione è però quella che il Bruges si possa presto decidere ad accettare l’offerta milanista complice anche la volontà del calciatore, il quale starebbe spingendo per il trasferimento in Lombardia rispedendo al mittente le altre proposte.

Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato: in uscita dal PSG, è stato offerto pure al Milan

Calciomercato news, grande attesa per il via libera di De Ketelaere al Milan

Quest’oggi potrebbero dunque arrivare importanti novità di calciomercato riguardo all’approdo di Charles De Ketelaere al Milan. Nel frattempo i rossoneri stanno lavorando anche per sistemare altre zone del campo e consegnare così un organico altamente competitivo a mister Pioli essendo ancora appunto alla ricerca di un difensore centrale e pure di un centrocampista dopo gli addii a parametro zero di Romagnoli e Kessie.

LEGGI ANCHE:

De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news, mercoledì il possibile incontro decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA