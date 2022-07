De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news, c’è l’offerta per il belga del Bruges

Calciomercato news, in rialzo le quotazioni di De Ketelaere al Milan

Le chances di vedere Charles De Ketelaere al Milan in questa finestra di calciomercato estivo sembrano crescere con il passare dei minuti. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, i rossoneri si starebbero muovendo con il Bruges presentando un’offerta da 20 milioni di euro, cifra questa ritenuta troppo bassa dai belgi per convincersi a lasciar partire il talentuoso giocatore. La richiesta sarebbe infatti da 30 milioni ed i dirigenti dei lombardi stanno tentando di abbassare le pretese dei nerazzurri.

Sotto contratto fino al giugno del 2024 con il Bruges, De Ketelaere potrebbe essere l’elemento utile per completare la rosa di mister Stefano Pioli sulla trequarti ricordando che il ventunenne può essere schierato anche come ala destra o prima punta. Il Club Brugge non ha alcuna fretta di svendere il suo calciatore, contando appunto sull’interesse espresso anche da squadre della Premier League come il Leeds United.

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan con l’aiuto di Pioli?

I prossimi giorni dovrebbero dunque essere decisivi per capire se l’approdo di De Ketelaere al Milan potrà concretizzarsi realmente o meno in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, anche l’allenatore rossonero Stefano Pioli avrebbe contattato il giocatore con una telefonata per provare a convincerlo a sposare la causa dei Campioni in carica ed ora la palla passa direttamente al ventunenne.

