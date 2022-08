De Ketelaere al Milan/ Calciomercato news, oggi l’arrivo in Italia e domani la firma

Calciomercato news, Charles De Ketelaere al Milan oggi in Italia

Il tormentone di calciomercato legato al trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan si è concluso nel corso del weekend. Il Club Brugge proprietario del cartellino del calciatore ha accettato la proposta da 32 milioni di euro più 3 di bonus più il 12,5% della futura rivendita al termine di una lunga trattativa per la quale sono stati necessari diversi colloqui, comprese le spedizioni in Belgio ed a Lugano di Massara e Maldini, ed altrettanti rilanci.

Secondo le indiscrezioni più recenti il trequartista belga dovrebbe sbarcare in Italia nella giornata odierna per effettuare le visite mediche di rito e, una volta completati i test fisici del caso, domani firmerà il contratto da 2,3 milioni di euro all’anno di ingaggio e che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno del 2027. Il ventunenne è stato individuato come l’obiettivo principale per la trequarti di mister Pioli ed a questo punto il Milan non proverà più ad acquistare Hakim Ziyech del Chelsea.

Calciomercato news, domani la firma per De Ketelaere al Milan

L’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan si sta dunque finalmente concretizzando in questo primo lunedì di agosto di calciomercato estivo. Nei prossimi giorni, considerati i due di riposo concessi dopo l’amichevole vinta contro l’Olympique Marsiglia, la squadra si riunirà nuovamente e De Ketelaere potrà cominciare ad allenarsi coi nuovi compagni. Tra settore giovanile e prima squadra De Ketelaere con il Bruges è stato in grado di collezionare 29 reti e 21 assist in 133 presenze totali in nerazzurro.

