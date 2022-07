De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, oggi il rilancio dopo la Supercoppa del Belgio

Calciomercato news, giornata decisiva per Charles De Ketelaere al Milan

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Charles De Ketelaere al Milan potrebbe vivere un nuovo capitolo in questa domenica di luglio. Il ventunenne belga è finito nel mirino dei rossoneri da ormai diverse settimane per sistemare la trequarti di mister Stefano Pioli ed è per questo motivo che i dirigenti Massara e Maldini hanno preso contatto con il Club Brugge, società con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere si gioca la Supercoppa, Giroud: "Adli..."

Secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la richiesta economica del Bruges per convincersi a lasciar partire il trequartista sarebbe di 35 milioni di euro più bonus sebbene non bisogna nemmeno dimenticare l’intenzione di trattenerlo il più a lungo possibile così da impiegarlo nei primi impegni ufficiali della stagione che sta per cominciare. Questo pomeriggio alle 17 il Club Brugge affronterà il Genk per la Supercoppa di Belgio ed al termine del match, in cui De Ketelaere dovrebbe essere schierato regolarmente, il Milan dovrebbe effettuare un rilancio rispetto all’offerta iniziale.

Vendita Milan/ Blue Sky attacca Elliot e la Corte Usa gli dà ragione

Calciomercato news, oggi il rilancio per portare De Ketelaere al Milan

Il passaggio di De Ketelaere al Milan potrebbe dunque avvenire nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato estivo se il Club Brugge accetterà la nuova proposta dei rossoneri. I lombardi si sono sin qui spinti a 30 milioni di euro, troppo pochi secondo i belgi che tuttavia devono anche fare i conti con la volontà del calciatore emersa dalle dichiarazioni rilasciate ad Eleven Sports: “Non sono ancora appagato: ho giocato con Messi e De Bruyne, ma non mi basta ancora. È difficile esprimere l’amore che ho per il Club Brugge, sono qui da quando sono ragazzino ed è un club che amerò sempre. Ma da quando sono diventato un professionista, ho superato la mentalità da tifoso. Do il meglio di me ogni giorno e penso solo a diventare un giocatore migliore. Sono curioso di sapere cosa mi porterà il futuro, se altri club mostreranno interesse, li ascolterò. Una volta dicevo che avrei avuto paura se avessi lasciato il Brugge, ma oggi dico che se arriva un’offerta, sono pronto a cambiare.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan News/ De Ketelaere: "Sento i club interessati", contatto Tanganga

© RIPRODUZIONE RISERVATA