De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato: oggi la risposta del Bruges, Ziyech il piano B

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Charles De Ketelaere al Milan in questa sessione estiva di trattative dovrebbe concludersi entro la fine della giornata odierna. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni delle ultime ore, i rossoneri starebbero aspettando la risposta definitiva del Club Brugge riguardo al via libera per il trasferimento del ventunenne belga, il quale preme per l’addio ai nerazzurri.

Il trequartista avrebbe rifiutato la ricca proposta degli inglesi del Leeds United convinto di voler sposare soltanto la causa dei lombardi e nei primi impegni ufficiali del Bruges non è stato nemmeno schierato sul terreno di gioco, vedendo lontano dalla panchina l’esordio in campionato dei suoi. Se i belgi decideranno di non abbassare le proprie pretese, fisse su 35 milioni di euro, allora Massara e Maldini vireranno su altri profili ed il nome più caldo in questo senso è quello di Hakim Ziyech del Chelsea.

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan oppure si vira su Ziyech

L’arrivo di De Ketelaere al Milan dovrebbe concretizzarsi o saltare una volta per tutte entro la fine di questo martedì di calciomercato estivo. Se il Club Brugge non accetterà i 33 milioni di euro bonus compresi più percentuale sulla futura rivendita per il trequartista, allora i rossoneri intensificheranno i loro sforzi nel tentare di tesserare Ziyech. Il marocchino vorrebbe lasciare Londra per trovare maggior continuità altrove ed il sistema di gioco di mister Pioli potrebbe essere l’ideale per lui.

