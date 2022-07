De Ketelaere al Milan/ Calciomercato: oggi l’arrivo in Italia, domani visite e firma

Calciomercato news, è il giorno di Charles De Ketelaere al Milan

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Charles De Ketelaere al Milan si è concluso da ormai qualche ora ed in giornata il calciatore è atteso in Italia. Secondo le indiscrezioni più recenti infatti, il belga volerà oggi nel capoluogo lombardo e domani è atteso dalle visite mediche di rito e porre quindi la firma che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni, fino al giugno del 2027.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti per centrocampo e difesa: Chukwuemeka più Tanganga

Il Club Brugge ha dunque accettato la proposta da 32 milioni di euro più 3 di bonus oltre al 12,5% dalla futura rivendita del nuovo trequartista di mister Stefano Pioli a conclusione di una lunga trattativa. I dirigenti milanisti hanno avuto il loro bel da fare per convincere i nerazzurri tra spedizioni in Belgio ed incontri a Lugano ma alla fine la volontà del giocatore è stata rispettata, avendo anche respinto altre proposte più ricche come poteva essere quella del Leeds United.

De Ketelaere al Milan/ Calciomercato: lunedì l'arrivo in Italia, i numeri dell'affare

Calciomercato news, domani visite e firma per De Ketelaere al Milan

Domani quindi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale di Charles De Ketelaere al Milan. Nel frattempo i rossoneri continuano a lavorare sul mercato in entrata per sistemare l’organico a cui servirebbe un nuovo difensore centrale, piacciono Tanganga del Tottenham e Diallo del Paris Saint-Germain, ed un centrocampista, con Chuwuemeka dell’Aston Villa ed il solito Renato Sanches del Lille sempre nel mirino.

LEGGI ANCHE:

DE KETELAERE AL MILAN?/ Calciomercato, intesa raggiunta. Le cifre e quando arriva

© RIPRODUZIONE RISERVATA