De Laurentiis indagato per falso in bilancio/ Nel mirino cessione di Osimhen a Napoli

Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio: la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della società partenopea – nonché la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina – e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. Le indagini, condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco, si sono sviluppate a seguito di alcune verifiche relative al contratto di cessione di Victor Osimhen e di altri tre giocatori al club azzurro.

La Guardia di Finanza, come riportato da SkySport, ha effettuato nelle scorse ore una serie di perquisizioni nelle sedi del club a Castel Volturno e Roma proprio per chiarire la suddetta questione. Nel mirino ci sono i documenti relativi alla compravendita con il Lille per il trasferimento di Victor Osimhen, che era già finito nel mirino della Procura Federale nel caso plusvalenze, dove erano stati esclusi illeciti, e di altri giocatori. All’interno della medesima trattativa infatti erano stati inseriti il portiere Karnezis e 3 Primavera, ovvero Claudio Manzi (difensore centrale classe 2000), Ciro Palmieri (attaccante classe 2000) e Luigi Liguori (attaccante classe 1998).

De Laurentiis indagato per falso in bilancio: la nota della Procura

I fatti per cui Aurelio De Laurentiis è adesso indagato per falso in bilancio sono venuti alla luce con una nota emessa dalla Procura di Napoli. “La vicenda concernente il trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen, già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura JIRS (Juridiction Interregionale Specialisee – Giurisdizione Interregionale Specializzata) del tribunale giudiziario di Lille, ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche presso questa Procura. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli sono finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti richiesti dall’autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli”, questo quanto riporta il comunicato.

