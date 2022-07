De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato: c’è l’accordo verbale, addio alla Juventus

Calciomercato news, intesa verbale per De Ligt al Bayern Monaco

Il calciomercato estivo sta per vedere giungere alla sua conclusione un altro tormentone con il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco in questa sessione di trattative. Accostato inizialmente al Chelsea, che ha poi prelevato Kalidou Koulibaly dal Napoli, il difensore olandese è finito nel mirino del club tedesco che ha avviato i discorsi con la Juventus tramite il proprio direttore sportivo Hasan Salihamidzic, passato nella Torino bianconera da calciatore tra il 2007 ed il 2011.

Come confermato dallo stesso amministratore delegato Oliver Kahn, la volontà dello stesso De Ligt era quella di lasciare il Piemonte per trasferirsi in Baviera e stando alle indiscrezioni provenienti da Gianluca Di Marzio, i biancorossi hanno raggiunto un accordo verbale per l’acquisto del calciatore dopo aver ottenuto un’intesa analoga con il Barcellona per l’addio dell’attaccante polacco Robert Lewandowski.

Calciomercato news, De Ligt al Bayern Monaco nei prossimi giorni

L’arrivo di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato è ormai soltanto una questione di giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport dunque, la Juventus sarebbe riuscita ad ottenere più di 80 milioni di euro da quest’operazione. Ora i bianconeri dovranno tornare ad operare sul mercato in entrata in cerca di uno o due sostituti per sopperire alla partenza dell’olandese ed i nomi più caldi rimangono quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Gabriel dell’Arsenal.

