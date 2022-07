De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato, Pimenta al J Medical e il Chelsea non molla

Calciomercato news, possibili novità su De Ligt al Bayern Monaco

Il calciomercato estivo prosegue così come non accennano a diminuire le indiscrezioni relative al possibile passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. In attesa di ulteriori novità provenienti dal Chelsea, club che per primo si è messo sulle tracce dell’olandese, nella giornata di ieri i bavaresi avrebbero preso contatto con la Vecchia Signora presentando un’offerta da 75 milioni di euro più 15 di bonus per un affare complessivo da 90 milioni.

Quest’oggi i bianconeri stanno accogliendo Paul Pogba, di ritorno da svincolato dopo la sua seconda avventura con il Manchester United, e nei pressi del J|Medical, dove il francese si è recato per effettuare le visite mediche di rito, è stata avvistata anche l’agente del centrocampista che cura anche gli interessi del difensore, ovvero l’avvocato Rafaela Pimenta. L’erede di Raiola potrebbe discutere con i vertici juventini non solo del tesseramento di Pogba ma appunto anche della cessione di De Ligt.

Calciomercato news, De Ligt al Bayern Monaco con il Chelsea in attesa

Le chances di vedere De Ligt al Bayern Monaco o al Chelsea potrebbero dunque aumentare nelle prossime ore se le parti si incontreranno ancora per discutere quest’operazione. Intanto i bianconeri programmano già il futuro ed in caso di partenza effettiva dell’ex Ajax si concentreranno sull’acquisto di Kalidou Koulibaly del Napoli o di Gabriel dell’Arsenal mentre Gleison Bremer del Torino pare essere maggiormente vicino all’Inter.

