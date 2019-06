De Ligt alla Juventus/ Calciomercato news: l’olandese pronto a dire sì ai bianconeri

Il nome di Matthijs De Ligt torna ad animare le cronache di calciomercato di casa Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, riportate dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Vecchia Signora avrebbe ottenuto un’importante apertura da parte del difensore centrale di proprietà dell’Ajax, in forza alla nazionale olandese. Sembra infatti che lo stesso classe 1999, 20 anni da compiere il prossimo 12 agosto, abbia mandato dei messaggi molto positivi ai vertici di corso Galileo Ferraris, e di conseguenza la dirigenza sta cercando di capire come muoversi nei prossimi giorni, per portare a termine un’operazione tutt’altro che semplice. L’Ajax sarebbe disposta a cedere il proprio calciatore ma a fronte di un assegno di almeno 60/70 milioni di euro. La società bianconera cercherà ovviamente di abbassare un po’ le pretese anche se non sarà facile, visto che De Ligt piace storicamente anche al Barcellona.

DE LIGT ALLA JUVENTUS SI PUÒ

Inoltre, bisognerà trovare l’intesa economica con l’entourage del giovane lanciere, le cui richieste pare siano molto alte. La cosa certa è che la Juventus ci proverà concretamente ad assicurarsi uno dei migliori difensori al mondo, e che aumenterebbe in maniera smodata il tasso di qualità della retroguardia bianconera, e nel contempo la svecchierebbe, tenendo conto del fatto che i due potenziali titolari della prossima stagione, leggasi Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, hanno superato da un pezzo i trent’anni. La Juventus, sottolinea Sky, appare ora come ora in pole position, avendo superato sia il Paris Saint Germain quanto il Barcellona: sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni di quello che potrebbe essere uno dei più grandi colpi non soltanto del calciomercato italiano ma dell’intero Vecchio Continente. De Ligt viene da una stagione praticamente infinita il cui lo stesso è sceso in campo in ben 55 partite fra campionato (33), Champions League (11 gare), qualificazione alla Champions (altre 6 gare), e infine, TOTO Knbv beker (5 partite), senza dimenticarsi degli impegni con la nazionale.

