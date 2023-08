De Luca: “A Monza per ripristinare il Regno delle Due Sicilie”/ “Galliani? Pensi al calcio non alla politica”

Cateno De Luca, al Corriere della Sera, parla della candidatura alle elezioni suppletive nel collegio di Monza dopo la morte di Berlusconi. “Molti sottovalutano che in quel collegio il 50% degli elettori è meridionale e che dove ho giocato in prima persona, come a Messina e Taormina, ho vinto. Per natura non metto limiti alla provvidenza”, spiega il politico, che sottolinea poi: “Vogliamo portare nel cuore della Lega la sfida della buona amministrazione e ripristinare il Regno delle Due Sicilie. Quindi prima mi candido a Monza, ne ho il diritto in quanto sono il sindaco d’Italia. Vittorio Sgarbi è incazzato perché io ho 5 gagliardetti e lui solo 4”.

Il sindaco di Taormina spiega poi che “la strategia del nuovo Regno delle Due Sicilie, che lanceremo alle Europee, serve a invertire il meridionalismo piagnone di chi si sente sempre vittima”. Non è esclusa neppure un’alleanza con Renzi e Calenda: “È una opzione, perché a Renzi e Calenda manca la presenza nel meridione, ma sarebbe un matrimonio di interessi per sdoganare il progetto. La condizione è che io sarò capolista al Sud e nelle Isole perché voglio fare lo zar, l’imperatore del nuovo Regno delle Due Sicilie. Non rinunceremo al nostro brand, a costo di correre da soli”.

De Luca: “Galliani chi? La politica è una cosa seria”

Di fronte, a Monza, Cateno De Luca si troverà Marco Cappato: “Lo conosco ma sul suicidio assistito siamo in antitesi. Dio ci dà la vita e Dio ce la toglie, chi accompagna agli inferi è Caronte”. Con Salvini, invece, i rapporti sono tesi: “Ci ha aperto la guerra, ha lanciato un’opa sul nostro gruppo a Messina e in Regione. Gioca, fa finta di voler fare il ponte, per questo gli ho mandato una scatola di mattoncini Lego. Non ha gradito, è molto incavolato anche perché gli ho dato simpaticamente del bimbo minchia”.

Nel seggio che fu di Berlusconi ci sarà anche Adriano Galliani. Per lui De Luca usa un tono duro: “Galliani chi? Continui a fare il calciatore, la politica è una cosa seria”. La presidenza in Sicilia, però, l’ha presa. Il politico, però, ne è certo: “Sono arrivato secondo solo perché c’era l’electron day. Hanno evitato il Catemoto, per dirla con il nome di un mio libro, ma si ritrovano con la Regione in mano a una banda bassotti politica e con Schifani presidente. Il miglior servo o servitore dello Stato”.











