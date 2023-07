De Luca contro Elly Schlein: “Pd idiota sui diritti”/ “Serve equilibrio ma la sinistra è ideologica”

DIRITTI, NUOVO ATTACCO DEL PRESIDENTE DE LUCA AL PD DI ELLY SCHLEIN

Sebbene ancora ieri la segretaria Pd Elly Schlein ha provato a “snobbare” il ‘problema’ De Luca sottolineando come a Napoli il prossimo evento del Partito Democratico vedrà il gruppo dirigente «compatto e unito», come a non voler considerare gli ultimi attacchi del Governatore campano, il fuoco sulla querelle non accenna a spegnersi in casa dem.

L’occasione dello scontro questa volta è fornita dal tema dei diritti civili sui quali la segreteria Schlein ha voluto fin da subito metterci una “bandierina” indicandoli come priorità nell’agenda per il rilancio della sinistra: utero in affitto (anzi, “gestazione per altri”), matrimoni egualitari, eutanasia, adozioni coppie gay e quant’altro. Il Presidente di Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione del servizio di Psicologia di base in Campania, ha lanciato il nuovo guanto di sfida: «Discutiamo ormai da anni sui temi che riguardano i diritti civili, legati all’omotransfobia, legati in larga misura alla dimensione sessuale o dell’identità sessuale, perfino al di là delle dimensioni reali di questo ambito sociale. I temi che riguardano i diritti vanno affrontati in termini di grande consapevolezza, misura ed equilibrio, non in termini ideologici come continua a fare la sinistra italiana in maniera totalmente idiota».

PD, DE LUCA E SCHLEIN: CAOS CENTROSINISTRA A NAPOLI

De Luca incalzando ancora Schlein (dopo averla già criticata sulle sfide elettorali e le alleanze con i 5Stelle) sottolinea di non avere certezze sul tema specifico dei diritti civili: «Ovviamente – ha aggiunto De Luca in conferenza stampa – ritengo che alla fine debba prevalere la tutela della posizione di un bambino o una bambina, ma se qualcuno domanda se sono sicuro che nel percorso evolutivo tutto sia tranquillo io non lo so, e in ogni caso ho dei dubbi, non ho certezze. Questo mi spinge ad avere, quando discutiamo di questi temi, una posizione di grande apertura e ascolto, anche da parte di chi ha opinioni e punti di vista diversi. C’è inoltre ancora un mondo che appartiene alla religiosità, al mondo della fede, che ha propri valori, proprie impostazioni etiche che vanno rispettate, o perlomeno ascoltate con sensibilità».

Dopo la conferma della rinuncia del Presidente De Luca al prossimo evento Pd in programma a Napoli questo fine settimana, Schlein intervistata da “Metropolis” su RepubblicaTv ha sottolineato «L’iniziativa a Napoli è l’iniziativa di un partito unito e compatto contro l’autonomia differenziata». Partito compatto e unito contro l’Autonomia del Governo Meloni, eppure De Luca – pur d’accordo con l’opposizione alla riforma Calderoli – non accenna a ridurre il fuoco incrociato sulla “propria” leader: «Non credo che il Pd abbia molto titolo per sollevare il tema dell’autonomia differenziata. È una battaglia che richiede credibilità e coerenza: non iniziative propagandistiche, ma atti concreti altrimenti sono solo chiacchiere al vento».











