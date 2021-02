De Luca: “Dall’1 marzo scuole chiuse in Campania”/ “Primule e altre scemenze…”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato poco fa nella sua consueta diretta Facebook del venerdì. Il primo annuncio riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della regione: “Da lunedì 1 marzo chiudiamo tutte le scuole, perchè dobbiamo far fronte alle varianti, che sono pericolose anche per i giovani e per sfruttare questo periodo per completare la vaccinazione”, aggiungendo: “Ringrazio il personale scolastico per gli sforzi che hanno fatto fino ad oggi, fra didattica in presenza e a distanza”.

De Luca aggiunge che le scuole dovrebbero restare chiuse almeno due settimane, fino alla metà di marzo, tempo di poter vaccinare tutto il personale. “Per il personale scolastico – ha proseguito sempre sullo stesso tema – abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.

DE LUCA: “GOVERNO DRAGHI? NON ASPETTIAMOCI MIRACOLI”

Il governatore campano ha quindi parlato del nuovo governo del presidente del consiglio Mario Draghi, sottolineando: “Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, credo che ci siano aspettative francamente esagerate. Credo che sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli. La forte presenza dei tecnici – ha aggiunto – creerà difficoltà nei rapporti con i territori. Al di là delle persone nominate, come sottosegretari, sia bene stendere un velo pietoso”. De Luca ricorda come in Campania i casi siano aumentati in maniera importante negli ultimi giorni: “In Campania abbiamo oltre 2mila contagi al giorno, risultato dei rilassamenti delle ultime settimane. Sia preferibile una chiusura totale più lunga per riaprire per sempre. Nelle scorse settimane non c’è stato controllo. A che valgono le ordinanze se puoi non c’è nessuno che verifiche. Le fasce sono palliativi. Non mi aspetto stato di polizia ma nessuno deve andare in giro senza mascherina”. In merito invece alla produzione di vaccini in Italia, il governatore spiega che “era la prima cosa da fare. Abbiamo pensato ai banchi a rotelle e alle primule. E altre scemenze”.



