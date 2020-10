De Luca vs De Magistris/ Governatore Campania: “Lui produttore di debiti e fumo”

Clima rovente tra Vincenzo De Luca e Luigi De Magistris. Il presidente della Campania ed il sindaco di Napoli sono protagonisti in queste ore di un accesissimo botta e risposta sulla gestione dell’emergenza coronavirus. In più di un’occasione, il primo cittadino partenopeo ha criticato aspramente la gestione dei dati dell’Unità di crisi regionale, attaccando frontalmente De Luca. Intervenuto giovedì a Tagadà, De Magistris ha accusato il governatore di aver usato il coronavirus per la sua campagna elettorale, denunciando «una gestione dei dati poco trasparente». Accusa confermata ai microfoni di Huffington Post: «Noi abbiamo ogni giorno il numero totale dei contagiati, dei deceduti, dei guariti, di quelli in terapia intensiva. Ma adesso servirebbero quelli elaborati, quartiere per quartiere, per area, per mercati, per mettere in campo azioni territoriali mirate e per svolgere attività di controllo e prevenzioni, visto che le Asl non riescono a stare dietro ai contatti diretti».

DE LUCA VS DE MAGISTRIS: “PRODUTTORE DI DEBITI E DI FUMO”

Vincenzo De Luca è stato inoltre criticato da Luigi De Magistris per la presunta inibizione per i medici.Secondo il sindaco di Napoli, non potrebbero parlare con i giornalisti su mandato di De Luca: «Credo che sia inaudito, forse nemmeno nella Romania di Ceausescu si poteva ipotizzare nulla di più indegno». Accusa seccamente smentita da Vincenzo De Luca nel corso di una diretta sui social network, con il governatore della Campania che ha deciso di passare al contrattacco. «È bene che i sindaci invece di fare comparsate in televisione si mettano a fare i sindaci», l’affondo di Vincenzo De Luca, che ha poi aggiunto su Twitter: «Un saluto cordiale al sindaco di Palma Campania. E un chiarimento: non è lui il sindaco che perde tempo. È un altro ben noto. Produttore di debiti e venditore di fumo con la manovella».



