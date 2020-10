De Magistris in tv durante scontri a Napoli/ Video: “Ma ora cosa devo fare?”

Guerriglia urbana a Napoli contro le misure restrittive per l’emergenza coronavirus, scontri seguiti dal sindaco Luigi De Magistris direttamente dalla televisione. Ieri sera il primo cittadino partenopeo ha partecipato alla trasmissione “Titolo quinto”, in onda su Rai 3, ed ha osservato con interesse quanto accaduto per le vie principali della sua città. Come vi abbiamo raccontato, i poliziotti sono stati aggrediti con lanci di pietre, fumogeni e bombe carta, senza dimenticare le macchine accerchiate e assalite. Nonostante ciò, Luigi De Magistris non si è minimamente scomposto ed ha continuato a partecipare al dibattito del talk, fino a quando Lucia Annunziata non gli ha posto l’attesa domanda: «Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì? Così la vediamo là».

De Magistris in tv durante scontri a Napoli: il video

Se già l’atteggiamento di Luigi De Magistris aveva acceso le polemiche sui social network, la sua risposta alla domanda di Lucia Annunziata ha scatenato la rabbia di tanti cittadini partenopei: «Adesso vado, ma non posso andare dentro uno scontro in questo momento, io sarei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?». Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e non sono mancate critiche illustri, basti pensare al giudizio netto di Selvaggia Lucarelli: «Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati in mezzo al caos, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3. La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ‘Ma ora cosa devo fare? Vedo da qui… Poi dovremo capire.. ora sto qui in studio’. Che deriva».





© RIPRODUZIONE RISERVATA