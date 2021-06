De Magistris: “Vaccini? Siamo tutti cavie”/ Burioni lo stronca: “Irresponsabile”

Luigi de Magistris nella bufera. Il motivo? Le sue dichiarazioni sul vaccino anti-Covid. Intervenuto ieri ai microfoni di Tagadà, il sindaco di Napoli ha affermato che, sottoponendoci alla vaccinazione, siamo tutti cavie, parole che hanno trovato ampi consensi nel mondo no-Vax. Dichiarazioni che non sono però passate inosservate a Roberto Burioni…

Green Pass, Draghi firma Dpcm/ Come funziona: link QR code, regole e spostamenti

Questo l’intervento di de Magistris ai microfoni di La7: «Siamo tutti cavie, non sapremo se non tra qualche anno quello che ci siamo messi nel braccio. La sperimentazione è stata fatta in poco tempo e si cambia in continuazione. Io credo che in questo momento ogni persona di buon senso non si può inventare, come De Luca, virologo o scienziato. Dobbiamo affidarci ai medici, agli scienziati e al Cts, sperando che ci sia una comunicazione più efficace».

Moderna efficace al 95% dopo prima dose/ Lo studio: protezione 78% dopo una settimana

De Magistris: “Vaccini? Siamo tutti cavie”. Ira Burioni

«Irresponsabilità assoluta», l’affondo di Roberto Burioni su Twitter nel commentare le dichiarazioni di de Magistris a Tagadà. Il virologo ha poi proseguito: «Sindaco, se il suo virgolettato è corretto, lei non mi pare fiducioso nei confronti della comunità scientifica il che non è grave. E’ grave invece il trasmettere questa sua sfiducia ai cittadini, considerata l’importante carica che ricopre, mettendo a rischio la salute pubblica». Il sindaco di Napoli però ha tenuto a precisare sempre attraverso i social: «Caro dottor Burioni ha totalmente frainteso ciò che volevo dire. Ho fatto un ragionamento articolato. Porto rispetto per lei però non ha ascoltato il mio ragionamento integrale che quindi riporto qui di seguito».

Vaccino CureVac flop: efficacia solo del 47%/ Italia attendeva 30,2 milioni di dosi





© RIPRODUZIONE RISERVATA