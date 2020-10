De Magistris vs D’Amore “Napoli senza medici”/ Video, Cecchi Paone: “Se ne vada!”

Duro scontro a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti tra Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, e il dottor Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2. La lite si è consumata sul caos tamponi. “La situazione è fuori controllo e ce la prendiamo con i giovani e i commercianti. Io comprendo il direttore e ho molto rispetto per le Asl, ma lo tsunami è arrivato a febbraio. Chi aveva la responsabilità di rafforzare la sanità pubblica, cioè le Regioni, in questi mesi qualche medico in più, qualche infermiere in più, qualche tampone in più e qualche tracciamento in più poteva farlo”, ha dichiarato il sindaco partenopeo. “A Napoli non ce n’è uno che va a casa, e se ne nessuno va a casa, la gente va in ospedale. E se le ambulanze vengono occupate, poi non ci sono per gli altri”. La replica del dottor D’Amore su La7 è durissima: “Quel che dice è falso e glielo dimostro con i numeri”. Ma Luigi de Magistris non ci sta: “Falso non me lo dice, porti rispetto per chi sta ogni giorno in prima linea. Ma lei vuole dire che a Napoli ci sono i medici che vanno a casa?”.

DE MAGISTRIS E CECCHI PAONE VS D’AMORE

Il dottor Antonio D’Amore ha contestato la tesi di Luigi de Magistris a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. “Ha detto delle cose errate dicendo che non ci siamo mossi da marzo ad adesso. Lei sa quante assunzioni sono state fatte in Campania? 3.200. Lei sa quanti infermieri sono arrivati? 1.600. Sa quanti operatori socio sanitari? 560. Quanti medici? Più di 700”. La spiegazione del sindaco di Napoli è semplice quanto dura: “Allora non li sapete organizzare”. Il dottor D’Amore non è altrettanto tenero: “Viene lei e ci organizza lei”. Allora Luigi de Magistris: “Lo farei meglio. Sa benissimo che non partecipo all’Unità di crisi, ci volete nascondere i dati”. Duro è stato anche Alessandro Cecchi Paone su La7: “Non può dire che la Campania è stata colpita da uno tsunami, c’è stato in Lombardia. La Campania ha avuto una marea che poteva gestire benissimo. La Campania ha avuto tutto il tempo per prepararsi. Dice il falso. Se la Campania è ridotta così è perché lei non è capace. Dovrebbe andarsene perché non è capace”.

