Stefano De Martino è il protagonista assoluto del gossip di questa estate, e purtroppo le notizie su di lui non sono sempre buone: il conduttore è stato da poco vittima di un abuso hacker, dato che sono stati rubati a lui e alla fidanzata Caroline Tromelli video intimi per essere diffusi poi sul web. Un colpaccio che ha senza dubbio pesato molto sulla serenità di De Martino, il quale aveva appena trovato la pace con la nuova compagna dimenticando completamente l’ex moglie Belen Rodriguez.

Ed è proprio di lei che parliamo oggi, in particolare del loro rapporto complicato. Nel corso del tempo, infatti, i fan si fanno domande su come è rimasto il loro rapporto dopo anni di separazione e soprattutto se siano ancora interessati l’uno dell’altra. “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia“. Così aveva detto Alessandro Rosica pochi giorni fa, assicurando i follower che tra il conduttore e la showgirl ci sarebbe ancora una fiamma accesa. Non solo, l’esperto di gossip aveva parlato anche di Caroline Tromelli, dicendo che la 23enne vorrebbe un figlio da lui.

De Martino e Belen, Parpiglia smentisce il gossip: “Rapporti molto freddi”

Due gossip bomba quelli di Alessandro Rosica su Stefano De Martino, che hanno sconvolto il web, in particolare dopo anni in cui il pubblico aveva fatto pace con il rapporto ormai spento tra lui e Belen. Ma dalla rubrica Chicchi di Gossip di Gabriele Parpiglia spunta un retroscena totalmente inaspettato con una smentita clamorosa: “Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento. Stefano De Martino starebbe per annunciare la dolce attesa della compagna Caroline Tronelli: fake news. Come è una fake news il riavvicinamento con Belén Rodriguez: i rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati“.