Stefano De Martino torna ad Affari Tuoi, ma il video intimo con Caroline Tronelli continua a correre sul dark web

Stefano De Martino continua a restare nell’occhio del ciclone dopo la diffusione dei suoi video intimi con Caroline Tronelli. Il filmato diffuso da fine luglio, purtroppo, a distanza di oltre un mese sta continuando a circolare sui social alla velocità della luce, in particolare di chat in chat. E questo passaggio si sta rivelando particolarmente complicato da gestire per il conduttore partenopeo, visto che il filmato di oltre venti minuti sarebbe ancora presente su alcuni canali Telegram ai quali è molto complicato accedere e che metterebbero in vendita dei filmati amatoriali, tra cui quello di De Martino e Caroline Tronelli.

Il Corriere della sera ha poi spiegato che riguardo ai filmati con protagonista De Martino la difficoltà più nitida per la Polizia Postale è quella di interrompere la catena di condivisione privata tramite chat: “Questo diventa difficilissimo. Pressoché impossibile“ si apprende. E dunque il video intimo che vede protagonista il conduttore di Rai1 potrebbe continuare a circolare nelle prossime settimane, in alcuni casi dietro il pagamento di accesso a dei canali per cifre tra i 25 dollari e i 575.

Stefano De Martino torna ad Affari Tuoi: intanto il video intimo continua a circolare

Nonostante la storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli stia andando avanti, il tema del video intimo continua a non essere toccato in pubblico dai diretti interessati. La diffusione del filmato resta capillare su Telegram e siti hot, mentre il presentatore si gode il ritorno sul piccolo schermo ad Affari Tuoi.

Il programma di Rai1 è ripartito bene e con forza sul piccolo schermo, nonostante la sfida persa in queste battute iniziali con La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tra questioni privati e lavoro, De Martino intanto avanza con vista sul Festival di Sanremo, visto che dopo l’addio di Carlo Conti il nome di De Martino sarebbe quello più gettonato per la guida della kermesse musicale.

