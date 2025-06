Stefano De Martino, personaggio tv rivelazione della stagione appena conclusasi, sarebbe affetto dalla sindrome da 'amore all you can eat'.

La conduzione di Affari Tuoi ha consacrato Stefano De Martino personaggio rivelazione della stagione tv appena conclusasi. L’ex allievo di Amici ha dimostrato di essere all’altezza dell’incarico ricevuto, ha conquistato dati d’ascolti impressionanti e non ha fatto rimpiangere Amadeus che ha lasciato la Rai per Nove. Stefano si è affermato anche alla guida di Stasera tutto è possibile che condurrà anche il prossimo anno. Oggi è tra i volti di punta della Rai e non è escluso che abbia anche un suo ruolo nel prossimo Festival di Sanremo.

L’ex allievo di Amici è spesso al centro del gossip. Dopo al fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez gli sono stati affibbiati diversi flirt, ma nessuno ha avuto maggiore credibilità degli altri. Nell’ultime settimane è stato paparazzato con Gilda Ambrosio, ma anche con l’influencer Angela Nasti e con l’ex Emma Marrone. Tutte persone con cui dice di avere solo un’amicizia speciale. Nessuna si è mai definite la sua fidanzata. Anche per questo Stefano si è meritato il titolo di latin lover, titolo che lo fa sorridere e che non sente suo.

Il sessuologo Matteo Merigo intervistato da Gente ha commentato l’approccio che Stefano De Martino ha con l’altro sesso. E gli ha attribuito una sorte di sindrome definita da ‘amore all you can eat’. L’esperto ha parlato di piacere, ma anche di vuoto emotivo: “La sessualità dispersiva, infatti, funziona come regolatore emotivo perché si colmano momenti di solitudine con il sesso che resta sempre una distrazione efficace, anche se temporanea.”

Matteo Merigo: “Paura dell’intimità stabile”

Il sessuologo Matteo Merigo ha fatto un’analisi generica sull’atteggiamento narrato dalla stampa di Stefano De Martino. Frequentare diverse donne, senza avere nessuna preferenza è un modo di fare originato anche dalla paura di una stabilità intima “Può esserci anche la paura di un’intimità stabile. Tipo: ‘Mi godo queste situazioni finché durano’, ma in realtà è perché non si vuole entrare in quell’intimità dove si scoprono le proprie vulnerabilità.”

Il medico ha anche aggiunto che si può anche avere il desiderio di dover affermare la propria immagine. Un problema identitario che non sempre è problematico. Del resto Stefano ha alle spalle un matrimonio con una donna bellissima e di successo come Belen Rodriguez e probabilmente in questo momento non ha nessuna voglia di farsi travolgere da un’altra storia importante.

Stefano De Martino e il suo fascino irresistibile

L’ex ballerino è sempre circondato da donne bellissime, e questo è anche dovuto al suo fascino irresistibile di latin lover, ha sempre avuto un certo ascendente sulle donne. Del resto avvicinarlo significa essere sotto i riflettori e godere di una certa visibilità: “Scatto una foto con il personaggio famoso e aumento la mia visibilità. È un po’ come gli achievement dei videogame: ci sono diversi livelli da sbloccare. È la società narcisistica in cui viviamo, quella che si accontenta ormai anche del solito ‘quarto d’ora di celebrità’ di Andy Warhol”.

L’esperto ha poi concluso che questo tipi di comportamento può anche trasformarsi in una vera patologia più difficile da gestire: “Esiste la ‘sindrome di Don Giovanni’, parallelo maschile della ninfomania. Ma cerchiamo di non patologizzare tutto. Qui parliamo di modalità seduttiva che può nascere dal voler colmare un vuoto o dal dirsi semplicemente ‘mi sto godendo la vita’.