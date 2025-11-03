Caso De Martino–Tronelli: password deboli e telecamere nelle camere da letto, ecco come i video sono finiti online. L'ipotesi.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati vittime di un caso di video intimi rubati e da qualche tempo la procura sta indagando per capire chi è stato a diffondere le clip online. Il tutto è successo il 9 agosto, quando i diretti interessati si sono accorti che i loro filmati privati giravano su Telegram, con tante visualizzazioni, un vero e proprio caso di revenge porn. Il Corriere della Sera ha riportato poco fa che gli inquirenti avrebbero una pista su cui indagare.

L’ipotesi su cui si sta indagano è quella della possibile colpa di un tecnico installatore, che per motivi di lavoro aveva avuto in mano l’impianto della casa di Caroline Tronelli. Nel 2015 avevano installato l’impianto dopo che la casa era stata bersaglio di diversi furti, e da quel momento ci sono stati diversi tecnici che si sono occupati della manutenzione. La Procura ha quindi voluto avere in mano le liste di tutti i tecnici che negli ultimi dieci anni hanno messo mano all’impianto e in tutto ciò, la madre di Caroline ha fornito tutti i nominativi collaborando quindi alle indagini.

Caso Stefano De Martino – Caroline Tronelli

Al momento non ci sono indagati nel caso Stefano De Martino – Caroline Tronelli, ma gli investigatori sembrano seguire una pista convincente. Infatti, quello che è sembrato strano è che le telecamere erano posizionate anche in camera da letto, elemento che non sembra rispettare le regole della privacy. Non solo, si è scoperto che il sistema di sorveglianza era protetto da password molto semplici, e che quindi avrebbe potuto essere violato in modo facile. Insomma, un compito semplice per un hacker o per un tecnico con competenze informatiche, che in qualsiasi momento avrebbe potuto prelevare i video in questione.