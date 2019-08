DE ROSSI E DANI OSVALDO: “QUESTO È BOCA!”/ La foto fa impazzire i tifosi xeneizes

La speranza dei tifosi degli Xeneizes è che l’avventura di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors si riveli più fortunata di quella di Dani Osvaldo, ma è stato comunque un bel momento per tutti i sostenitori della formazione argentina “azul y oro” vedere insieme nello spogliatoio i due amici. Lo scatto è stato pubblicato da Osvaldo, che tra le tante esperienze della sua vita calcistica ha vissuto insieme a De Rossi anche quella probabilmente più intensa e ricca di soddisfazioni con la maglia della Roma. L’ex attaccante, oggi investito dal gossip per la storia d’amore nata in tv a Ballando con le Stelle con la ballerina Veera Kinnunen, ha pubblicato uno scatto che vede i due sorridenti e a commento una frase emblematica che non ammette repliche e che ha scatenato i fan: “Questo è Boca”.

DE ROSSI E DANI OSVALDO: “QUESTO È BOCA!”

Era stato proprio Osvaldo, nei giorni scorsi, a commentare la scelta di Daniele De Rossi di trasferirsi alla Bombonera dopo l’addio controverso alla Roma:”Abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo sogno. E’ molto felice, gli auguro il meglio e di fare bene, sperando che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me”. Per il momento De Rossi non sembra essere pentito della sua scelta:”Mi ha fatto piacere ricevere anche altre proposte, a volte ho avuto dubbi, perché a 36 anni è giusto ragionare bene prima di prendere una decisione. Chi mi conosce però sapeva da tempo che la mia scelta sarebbe ricaduta sul Boca. Il clima che si respira qui mi piace tantissimo, forse perché è simile a quello di Roma. Le due città sono accomunate da un amore folle per il calcio. La Bombonera mi ha sempre fatto emozionare, è uno stadio molto bello, la differenza però la fanno i tifosi”, le sue parole al canale ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Questo è Boca 💙💛💙 Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv) in data: 8 Ago 2019 alle ore 5:56 PDT





