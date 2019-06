De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato: Fiorentina, Inter o Milan

Daniele De Rossi giocherà in Serie A dopo l’addio alla Roma

Daniele De Rossi ha deciso, come riporta Sky Sport, di continuare nel nostro campionato per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza. Sono diversi i nomi che circolano e ognuno ha un suo fascino particolare. L’accostamento più logico, e primo ad emergere, porta alla Fiorentina che dovrebbe cedere Veretout e che si ritroverebbe dunque con un buco in mezzo al campo. Nei viola c’è Vincenzo Montella che è stato allenatore di Daniele e che lo stima molto. Attenzione poi alla Sampdoria dove il direttore sportivo Pradè potrebbe fare un pensierino a quello che è stato a lungo uno dei suoi pupilli, in questo caso riabbraccerebbe Eusebio Di Francesco con il quale però non ha avuto una relazione sempre facile. Motivo per cui quest’ultimo le possibilità di pensarlo in blucerchiato stentano a decollare.

Dove giocherà in Serie A De Rossi? Idea Inter o Milan: i tifosi giallorossi non ci stanno

La notizia che Daniele De Rossi continuerà a giocare in Serie A ha sicuramente scosso i tifosi della Roma. I giallorossi infatti si aspettavano per lui un’avventura all’estero che potesse permettergli di compiere una nuova esperienza e non immaginavano la possibilità di ritrovarselo contro da avversario. Sicuramente peserebbe di più vederlo in una squadra che lotterà per gli stessi traguardi della squadra capitolina. Per De Rossi si apre ora il calciomercato, i nomi di Inter e Milan risuonano in maniera più amplificata di quelli di Fiorentina e Sampdoria. In nerazzurro c’è Antonio Conte che lo fece leader della sua Italia che lo stima davvero molto. Secondo Calciomercato.com poi il Milan sarebbe alla ricerca di un uomo d’esperienza a cui affidare le chiavi del centrocampo, proprio per questo si potrebbe ritrovare al fianco di un avversario di molti derby quel Lucas Biglia passato in rossonero l’estate scorsa.

