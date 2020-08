De Rossi nuovo allenatore della Roma?/ Fonseca rischia l’esonero: le ultime

Tentazione Daniele De Rossi per la Roma. Il cambio di proprietà e la dolorosa eliminazione agli ottavi di Europa League per mano del Siviglia potrebbero portare aria fresca in casa giallorossa. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero, la panchina di Fonseca traballa parecchio. Il nuovo proprietario, Friedkin, sta valutando il da farsi e la massima priorità va alla nomina del direttore sportivo. In caso di arrivo di De Sanctis non è da escludere la riconferma del portoghese, mentre sembra difficilmente realizzabile il tandem Paratici-Sarri, con il primo che ha smentito il possibile addio alla Juventus. Ed ecco l’ipotesi che fa sognare la piazza capitolina: Francesco Totti responsabile dell’area tecnica e Daniele De Rossi nuovo allenatore. Accostato recentemente alla Fiorentina, DDR è pronto a vivere la sua prima esperienza da mister ed i giallorossi potrebbero così imitare l’operazione della Juventus, che ha affidato la prima squadra all’esordiente Andrea Pirlo…

DE ROSSI NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA?

Il possibile ritorno di Totti e De Rossi alla Roma ha acceso il dibattito sui social network, ma Il Messaggero precisa che non mancano le alternative: per il ruolo di diesse restano in lizza le candidature di Giuntoli e di Berta, mentre per la panchina circolano i nomi di Spalletti e Pochettino. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Renga ha commentato così l’indiscrezione lanciata da Il Messaggero: «Con Pirlo alla Juventus si apre una nuova fase degli allenatore, quella dei gestori alla Zinedine Zidane. All’ipotesi di De Rossi nuovo allenatore della Roma dico subito di sì: peggio dell’attuale tecnico non si può fare, Fonseca ha fallito tutto. Per rinascere, a volte, si riparte anche da chi è stato importante». Di parere diverso Nando Orsi: «Fonseca non mi era dispiaciuto quest’anno, ma dopo la sconfitta col Siviglia mi è un po’ calato. Il campionato della Roma è stato molto anonimo, ma da qui a cambiare tutto e prendere De Rossi mi sembra un’esagerazione: io confermerei il portoghese, a patto che abbia le idee un po’ più chiare».



