De Rossi si ritira/ Addio al calcio giocato: l’ex della Roma lascia il Boca Juniors

Daniele De Rossi si ritira: il centrocampista romano dovrebbe tornare in Italia nelle prossime ore abbandonando definitivamente l’Argentina e il Boca Juniors, ma anche il calcio giocato. Una vita nella Roma, lasciata la scorsa estate non senza qualche sassolino toltosi dalle scarpe nei confronti della società; poi la grande suggestione Xeneize e una squadra storica con la quale Capitan Futuro sognava di vincere la Copa Libertadores e dunque andare a giocarsi il Mondiale per Club. Così non è andata; anzi, il contratto che De Rossi aveva fino al giugno 2020 dovrebbe essere rescisso con sei mesi di anticipo. Ancora non è chiaro il motivo di questa decisione, ma si parla di motivazioni personali; il presidente del Boca Juniors, Jorge Ameal, parlerà in conferenza stampa alle ore 19:00 di casa nostra e si dovrebbe allora sapere qualcosa in più. De Rossi dunque è arrivato al capolinea del calcio giocato: TyC Sports ha pubblicato un video nel quale il centrocampista lascia il centro di allenamento del Boca e non esclude che sia stato per l’ultima volta.

DE ROSSI SI RITIRA: ADDIO AL BOCA JUNIORS E AL CALCIO

De Rossi si ritira dal calcio, dopo un’esperienza decisamente negativa con il Boca Juniors: Capitan Futuro aveva avuto un grande impatto con la società di Buenos Aires tanto da segnare all’esordio, ma poi sono arrivate tante panchine e si era già parlato di un addio anticipato. Dalle tre partite da titolare giocate in campionato tra agosto e settembre, De Rossi non ha più visto il campo se non per 25 minuti a fine novembre; in Copa Libertadores, dove l’avventura è terminata in semifinale nel SuperClasico contro il River Plate, ha avuto invece la miseria di 10 minuti contro la Liga de Quito e poi è rimasto a guardare dalla panchina la vittoria degli Xeneizes che non è bastata a invertire il vantaggio del River, che all’andata si era imposto per 2-0 quando De Rossi era out per un problema alla coscia. Con il suo addio al calcio, si ritira un altro dei campioni del mondo del 2006: adesso Gigi Buffon è il solo rimasto in attività, un altro segno dei tempi che passano a volte troppo velocemente.

