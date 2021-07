De Vrij all’Everton?/ Calciomercato news, l’Inter potrebbe sacrificarlo dopo Hakimi

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI DE VRIJ ALL’EVERTON

Nelle ultime ore di questa sessione di calciomercato estivo sta emergendo l’indiscrezione riguardate il possibile trasferimento di Stefan De Vrij all’Everton. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, l’agente dell’olandese, il procuratore Mino Raiola, starebbe sondando il terreno con diversi club perchè il suo assistito possa andare a giocare in Premier League con buona pace dell’Inter. I nerazzurri sarebbero stati avvertiti di questa eventualità e dopo aver sacrificato Achraf Hakimi anche pensando al bilancio, vista la cifra ottenuta dal Paris Saint-Germain, De Vrij potrebbe essere il prossimo a salutare i Campioni d’Italia in carica. In questo modo l’Inter potrebbe inoltre blindare un altro calciatore ambito dalle altre big d’Europa, ovvero l’argentino Lautaro Martinez. L’Everton non è però l’unica possibile destinazione di De Vrij.

CALCIOMERCATO NEWS, UN ALTRO SACRIFICIO

Le chances di vedere Stefan De Vrij all’Everton potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni di questo calciomercato. Nella passata stagione De Vrij è riuscito a collezionare 42 presenze tra campionato e coppe mettendo pure a segno una rete in Serie A con la maglia dell’Inter. L’olandese è finito nel mirino dell’Everton che ha accolto in panchina un ex interista come Rafa Benitez. Sulle tracce del difensore centrale ricordiamo però che nelle scorse ore si era parlato anche dell’eventuale interesse espresso nei suoi confronti dall’Atletico di Madrid campione di Spagna.

