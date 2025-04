De Zerbi attacca i suoi giocatori, il ritiro dopo la sconfitta

Nel weekend passato è tornato al centro della cronaca francese l’allenatore dell’Olympique de Marseille per alcune dichiarazioni fatte nel post partita con lo Stade de Reims dopo la sconfitta per 3-1 arrivata contro una squadra che non segnava da 7 partite e che non portava a casa una vittoria in campionato da Novembre. Roberto De Zerbi attacca i giocatori e li obbliga ad un ritiro forzato per un lungo periodo fino a che le prestazioni della squadra non ritorneranno quelle di inizio anno che avevano soddisfatto il tecnico ex Sassuolo che ad inizio anno era stato ingaggiato per lottare con il PSG.

L’attrito tra Roberto De Zerbi e la società continua e dopo le dichiarazioni di qualche mese fa nelle quali ha comunicato che non allenerà mai più in Ligue 1 continua ad avere il pugno di ferro questa volta contro i suoi giocatori. “Io non vedo mai la mia famiglia, ora non la vedrete neppure voi”, queste le parole con cui il tecnico ha annunciato il ritiro punitivo rischiando però di andare a rovinare quel rapporto creato con alcuni di loro e con cui è riuscito a ottenere 49 punti che gli valgono ad oggi la qualificazione alla Champions League che all’OM manca da diversi anni.

De Zerbi attacca i giocatori, addio dall’OM a fine anno?

De Zerbi attacca i giocatori del Marsiglia in una maniera che non piace alle altre schiere della dirigenza che sta sempre di più intuendo che l’allenatore italiano potrebbe non rimanere anche la prossima stagione in Francia, anche per via del corteggiamento del Milan e di Paratici che lo vuole a tutti i costi in rossonero il prossimo anno. A non convincere la società sono i modi che in più occasioni De Zerbi ha utilizzato nei confronti dei giocatori e della Ligue 1 tutta oltre che all’eccessivo distacco che la squadra ha con il PSG primo in classifica, addirittura di 22 punti.

Il grosso merito di De Zerbi in questo anno è stato sicuramente quello di riportare ad altissimi livelli Mason Greenwood: l’attaccante inglese naturalizzato giamaicano aveva già dimostrato di non aver perso il suo tocco nell’annata passata al Getafe lo scorso anno ma la stagione in Francia con il gioco del tecnico italiano ha messo in mostra ancora di più le sue caratteristiche. Se dovesse approdare al Milan De Zerbi potrebbe richiedere alla società l’acquisto dell’ex Manchester United magari rinunciando anche a Rafael Leao che in molti tifosi vorrebbero lontano da Milano.