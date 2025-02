De Zerbi furioso con l’arbitro e le dichiarazioni del presidente Pablo Longoria

In Italia è risaputo la polemica arbitrale è stata sempre un punto centrale della discussione calcistica degli opinionisti e giornalisti ma anche degli allenatori, dirigenti e calciatori, questa tendenza però ormai ha preso tutto il mondo del calcio creando scandali e accuse anche in altre parti di Europa come in Turchia, con accuse dirette da parte di alcuni club verso altri e la federazione, e in Francia dove ad essere stato protagonista è stato Roberto De Zerbi furioso con l’arbitro per l’espulsione di Derek Cornelius e un rigore non assegnato al suo Marsiglia che, secondo l’allenatore bresciano, hanno condizionato la sconfitta 3-0 con l’Auxerre.

Le prime accuse sono arrivate però dal presidente dell’Olympique de Marseille Pablo Longoria che ha commentato dopo la partita con l’Auxerre accusando il direttore di gara e tutta la Ligue 1 di aver premeditato la sconfitta della sua squadra e di corruzione nei vertici della lega. Longoria ha poi aperto ad un possibile ingresso dell’Olympique de Marseille nella Superlega nel caso la lega capeggiata da Florentino Perez dovesse rifarsi avanti in sostituzione alla Champions League e richiedere la partecipazione dei francesi che negli anni fa erano stati tra i club cercati ma che avevano sempre rifiutato.

De Zerbi furioso con l’arbitro, le dichiarazioni del tecnico italiano

De Zerbi furioso con l’arbitro commenta la direzione della gara sottolineando la non bravura del direttore di gara ma senza credere alla malafede, sottolineata invece dal presidente Longoria e dal suo consigliere sportivo Fabrizio Ravanelli, l’allenatore italiano si scontra soprattutto per il cartellino dato a Cornelius, difensore canadese arrivato in estate. De Zerbi evidenzia il fatto poi che l’espulsione darà sicuramente una brutta immagine del calcio francese in giro per l’Europa e il mondo e che il condizionamento, per lui evidente, dell’arbitro possa essere stato causato da dichiarazioni precedenti di membri del club.

De Zerbi però non si limita ad attaccare l’arbitro ma espande la sua critica a tutto il calcio francese annunciando che l’Olympique de Marseille sarà il primo e unico club di cui accetterà di essere alla guida nella Ligue 1. “Dopo l’OM non allenerò più in Francia. Se i francesi sono soddisfatti di questo arbitraggio, tanto meglio per loro… Ma oggi è stato scandaloso”. Il tecnico italiano ha accettato questa estate di accasarsi in Francia per il progetto portato da Pablo Longoria che con molti investimenti ha intenzione di spodestare il PSG dal suo dominio, questa situazione però potrebbe fargli decidere di abbandonare anticipatamente per accasarsi in qualche altro club, vista la grande stima di cui gode.