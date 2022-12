Deadpool 2/ Su Italia 1 il film con Ryan Reynolds

Deadpool 2, film di Italia 1 diretta David Leitch

Deadpool 2 andrà in onda su Italia 1 oggi, 20 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film statunitense diretto dal regista David Leitch basato sulle avventure del supereroe omonimo dei fumetti Marvel. Il lungometraggio è di genere fantastico e fantascientifico, ma non mancano i momenti comici e gli sketch da commedia. Ryan Reynolds interpreta il ruolo del protagonista, fiancheggiato da Cable, interpretato da Josh Brolin.

L'occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Kirk Douglas

Il film vanta la partecipazione di Morena Baccarin nei panni di Vanessa Carlysle, attrice già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a serie televisive famose basate sul mondo del fumetto. Il clima a tratti scanzonato e spensierato del lungometraggio viene evidenziato dalle musiche di Tyler Bates, noto compositore e discografico statunitense. La sceneggiatura è di Rhett Reese e Paul Wernick, in collaborazione con lo stesso Ryan Reynolds. Il film

Filumena Marturano/ Su Rai 1 il nuovo adattamento dell'opera di Eduardo De Filippo

Deadpool 2, la trama del film

Deadpool, il cui vero nome è Wade, è diventato un giustiziere mascherato che si occupa di ripulire la città dai criminali con metodi spesso violenti e pericolosi. Purtroppo, i suoi primi tentativi falliscono, così il supereroe decide di tornare a casa dalla sua amata Vanessa. I due festeggiano il loro anniversario e parlano di mettere su famiglia. Poco dopo però i due giovani subiscono un attacco dal capo della malavita locale e, durante il violentissimo scontro, Vanessa muore.

Deadpool, disperato e in presa all’ira, insegue il criminale per la città riuscendo a ucciderlo, subendo però anche lui dei danni a causa di un camion che lo investe. Depresso e sconsolato, Wade decide di farla finita ma, durante il suo tentato suicidio, ha una visione durante la quale Vanessa gli dice che il suo cuore non è nel posto giusto. Dopo il suo incontro con gli X-Men il ragazzo riesce a riprendersi e decide di vendicarsi dedicando la sua vita a combattere il crimine. Durante le sue avventure Wade rischia la vita, ma Vanessa gli apparirà nuovamente in sogno dicendogli che non è ancora il momento di ricongiungersi e che si rivedranno in seguito.

Le streghe/ Su Canale 5 il film con Anne Hathaway

© RIPRODUZIONE RISERVATA