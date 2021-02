Deadpool 2/ Video, su Italia 1 il film con Ryan Reynolds (oggi, 7 febbraio)

Deadpool 2 va in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 7 febbraio, alle ore 21.20. Questo è un film di fantascienza diretto nel 2018 da David Leitch (John Wick, Atomica bionda, Fast & Furious – Hobbs & Shaw) ed interpretato da Ryan Reynolds (Ricatto d’amore, Free guy – Eroe per gioco, Lanterna Verde), Josh Brolin (Avengers – Infinity War, Non è un paese per vecchi, I Goonies), Zazie Beetz (Joker, Lucy in the sky, Nine days) e Morena Baccarin (le serie tv Homeland – Caccia alla spia, Gotham e Firefly). Il film è il sequel di Deadpool, film ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, creato nel 1994 da Fabian Nicieza e Rob Liefeld come antagonista degli X-Men.

Deadpool 2, la trama del film

Dopo le vicende del primo film Deadpool (Ryan Reynolds) è diventato un giustiziere che colpisce la malavita locale. Ha una relazione stabile con Vanessa (Morena Baccarin), con cui progetta di mettere su famiglia. Il suo lavoro però rende Deadpool un bersaglio dei criminali che vogliono vendicarsi per le sue scorribande. Proprio la sera del suo primo anniversario con Vanessa Wade, l’alter ego di Deadpool, viene attaccato in casa propria dagli uomini di un capomafia che gestisce lo spaccio locale. Deadpool ovviamente si salva ed elimina i malviventi, ma Vanessa perde la vita nella sparatoria. Dopo la morte della sua amata Wade cade in depressione, tanto da tentare il suicidio.

Nonostante si sia fatto esplodere con tutto l’appartamento, Wade sopravvive, grazie al suo potentissimo fattore di guarigione. Decide quindi di rivolgersi a Colosso, che lo porta nella tenuta di Xavier perchè entri negli X-Men. Mentre si trova lì Wade inizia ad indagare su un orfanotrofio per mutanti, finendo per scoprire che il direttore sta abusando di alcuni ragazzini.

Deadpool finisce per ferire un dipendente della struttura e quindi viene incarcerato, insieme al ragazzino che stava cercando di difendere, Firefist (Julian Dennison), in una prigione per mutanti dove i suoi poteri vengono annullati da uno speciale collare. Wade sembra destinato a passare lì il resto dei suoi giorni, mentre il pensiero della morte di Vanessa lo fa sprofondare sempre di più nella depressione. La prigione viene però attaccata dal mutante Cable (Josh Brolin), che proviene dal futuro proprio per uccidere Firefist.

Video, il trailer del film “Deadpool”





© RIPRODUZIONE RISERVATA