Deanna, chi è la moglie di Joe Bastianich/ Amore a prima vista: poi il matrimonio e la crisi

Deanna è la donna che, da anni, condivide la propria vita con Joe Bastianich. Imprenditore e personaggio televisivo, Joe Bastianich è sposato da anni con Deanna con cui non solo è convolato a giuste nozze, ma ha anche formato una famiglia con la nascita di tre figli, Olivia, Ethan e Miles. Di Deanna si hanno poche informazione perché, contrariamente al marito, è molto discreta e riservata. Tuttavia, pare che i due si siano conosciuti nel 1992 grazie a degli amici in comune e che abbiano avuto un vero e proprio colpo di fulmine. A quanto pare, infatti, poche settimane dopo essersi conosciuti, i due avrebbero cominciato subito a convivere.

Il matrimonio, però, è arrivato tre anni più tardi. Nel corso degli anni, tuttavia, il matrimonio di Deanna e Joe Bastianich ha attraversato momenti anche difficili sia per la lontananza di Joe per i numerosi impegni di lavoro sia per le varie notizie di gossip sul suo conto.

Deanna, le parole di Joe bastianich sulla moglie

Un amore grande e importante quello tra Deanna e Joe Bastianich che, in una lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, nel 2018, ha ammesso di aver fatto soffrire sia la moglie che i figli. “So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte, e mi dispiace. Ma in televisione ho scoperto un altro me stesso che non conoscevo [..]. Davanti alle telecamere è uscito un Joe parallelo, ma tutto questo ha avuto un prezzo”, le parole di Bastianich.

La lontananza, i vari impegni di lavoro, hanno rischiato di incrinare il rapporto tra Joe e la moglie al punto che, ad un certo punto, Bastianich ha deciso di rallentare per trascorrere più tempo con i figli e la moglie Deanna con cui, lo scorso novembre, è stato pizzicato durante un pranzo a Roma.











