Chi è Dianna, la moglie di Paolo Belli che ha affrontato una terribile malattia: "Tredici mesi di battaglia", come sta oggi

Grandi lacrime quelle che Paolo Belli ha versato a Ballando con le stelle 2025 parlando di sua moglie Deanna. Ben 45 gli anni passati fianco a fianco: il cantante aveva 18 anni quando si è legato indissolubilmente alla donna che ancora oggi ama con tutto il cuore. Anni “di alti e bassi”, ha ammesso in un’intervista a Ballando, dove ha recentemente parlato anche della malattia della moglie Deanna.

Paolo Belli, chi è: infanzia difficile, genitori, la moglie Deanna, figlio e malattia/ “Sempre al suo fianco”

Paolo Belli e la malattia della moglie Deanna: “Oggi è tutto risolto ma…”

Belli non ha mai specificato il nome della malattia della moglie, tuttavia ha ammesso che, la donna “Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata“, alla fine della quale i medici hanno dato alla famiglia una bella notizia: “tutto era risolto”. Un anno e mezzo molto complicato per lei ma anche per Paolo Belli, che ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla sua salute e al suo benessere. Una battaglia vinta e affrontata con grande forza, alla quale è ancora difficile pensare, essendo passato pochissimo tempo dalla fine di questo calvario.