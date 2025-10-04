Paolo Belli è profondamente grato di avere al suo fianco la moglie Deanna, con cui vive una splendida storia d'amore da quarant'anni...

Forse non tutti sanno che nella vita di Paolo Belli c’è, ormai da quarant’anni, la moglie Deanna Belli. La loro storia d’amore è dunque nata quando erano ancora giovanissimi, grazie ad un colpo di fulmine inaspettato. “Eravamo in compagnia di amici la prima volta e poi per fortuna ci siamo rivisti. Per fare colpo presi la mia chitarra e cantai per lei”, ha ricordato divertito Paolo Belli in una intervista di qualche tempo fa. Il braccio destro di Milly Carlucci è innamoratissimo di Deanna e non perde occasione per esaltare le sue doti di compagna e amica.

Lo ha fatto anche sabato scorso, quando in una clip di Ballando con le Stelle 2025 ha detto che senza Deanna si sentirebbe perso. La loro storia è stata arricchita dall’arrivo di un figlio adottivo nel 1997. Paolo e sua moglie, decisero all’epoca di ospitare un bambino di nome Vladik, colpito dalle radiazioni di Chernobyl.

Paolo Belli, l’amore per il figlio adottivo Vladik e la moglie Denna

“Ci siamo innamorati di lui all’istante”, ha confessato Paolo Belli, parlando anche a nome di sua moglie Deanna. Quando Vladik è cresciuto ha deciso di fare ritorno in Bielorussia, pur rimanendo legatissimo a Paolo e Deanna. A quanto pare la decisione di tornare a casa è stata dettata dalle questioni di cuore, malgrado la preoccupazione di Belli. “Rispetto la sua scelta e ci sentiamo tutti i giorni”, ha confessato lo showman di Ballando con le Stelle.

Con sua moglie Deanna, nel corso degli anni, ha poi dovuto affrontare altre battaglie che avrebbe preferito non dover mai sostenere. Non è un mistero che negli ultimi tempi la sua dolce metà abbia dovuto fare i conti con un grave problema di salute, ora fortunatamente risolto, come raccontato dallo stesso Paolo in un passaggio sul magazine Oggi.

