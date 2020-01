Deanna Damiano, moglie Joe Bastianich/ Chi è? “Donna generosa e riservata”

Deanna Damiano è la riservatissima moglie di Joe Bastianich. La coppia è sposata dal 1995 ed ha tre figli. La donna non ama molto comparire in televisione esattamente come sui social network. Proprio per questo motivo, sono decisamente rare le fotografie che la vedono presente. Nei rari scatti, compare al fianco di Olivia, Miles e Ethan, i tre figli che vivono negli Stati Uniti con lei. “Questa è una delle rare volte in cui ci troverete tutti insieme”, scrive una delle figlie pubblicando una immagine che la vede presente al fianco della madre ed i fratelli. Bionda, occhi chiari e fisico longilineo. Italoamericana, è da sempre la compagna di vita di Joe Bastianich. Con lei è un rapporto a distanza, ma resistentissimo e senza particolari (o quasi) incidenti di percorso. Anche per questo motivo, il gossip fa veramente fatica ad “intromettersi” nella loro vita. Oggi pomeriggio il buon Joe, ospite di Domenica In, potrebbe senza dubbio menzionarla e quindi… eccoci qua!

Deanna Damiano, chi è la riservatissima moglie di Joe Bastianich

In una intervista, proprio Joe Bastianich ha confidato che sua moglie Deanna Damiano non è amante dei riflettori, anzi è una cultrice della massima privacy. Anche su Instagram, Deanna Damiano in Bastianich centellina le sue immagini, prediligendo paesaggi e location da postare. “È una donna generosa e molto riservata. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno. È straordinaria e paziente”, ha raccontato l’ex giudice di Masterchef. Qualche tempo fa, proprio Joe intervistato dal Corriere, aveva però parlato di una piccola crisi di famiglia: “Non si può non essere egoisti se si fa la vita che faccio io diviso tra musica e cucina. Per questo motivo le cose con la mia famiglia e i miei figli sono peggiorate. Sono passato dallo stare sempre a casa per 15 anni a non esserci praticamente mai, diviso tra Los Angeles, New York e l’Italia. Vivendo così e stando almeno cinque-sei mesi lontano dai propri cari è difficile mantenere una vita familiare serena. Io ho fatto i miei errori e questo lo so, ma non è nulla di irreparabile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA