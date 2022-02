Deanna e Vladik, moglie e figlio Paolo Belli/ “Stiamo insieme da 30 anni”

Deanna e Vladik sono la moglie e il figlio di Paolo Belli, il cantautore e conduttore televisivo spalla di Milly Carlucci nel dance show di successo “Ballando con le Stelle”. Il cantautore è uno dei volti più spumeggianti del piccolo schermo, eppure sulla sua vita privata e sentimentale si conosce davvero poco. Belli, infatti, ha sempre preferito mantenere un profilo basso e riservato sulla relazione con la moglie Deanna a cui è legato dai primi anni ’80. Un grandissimo amore quello nato tra i due che prosegue a gonfie vele. Il successo e la popolarità non sono mai stati un problema per la loro relazione, anzi proprio nel momento del boom la presenza e il supporto della moglie Deanna è stato fondamentale per Paolo Belli.

Proprio il cantante in una rarissima intervista si è sbottonato parlando del rapporto con la moglie dalle pagine del settimanale Top ha rivelato:”Deanna e io abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”.

Deanna e Paolo Belli: l’amore per il figlio Vladik

Paolo Belli e la moglie Deanna sono più innamorati che mai. Ad unirli anche l’adorazione di Vladik, un ragazzino di origini bielorusse che la coppia ha deciso di adottare. L’adozione è stato sicuramente un momento molto difficile, ma al tempo stesso bello per la coppia. Il ragazzino all’inizio raggiungeva i genitori alcuni mesi dell’anno, ma ad un certo punto è diventato presenza fissa nella loro vita. Una famiglia felice, anche se proprio Paolo Belli ha rivelato che il figlio Vladik è tornato in Bielorussia per amore. ”

“Nostro figlio ha deciso di tornare lì perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io” ha detto il conduttore felice per la scelta del figlio.



