Deanna e Vladik, moglie e figlio Paolo Belli/ Un rapporto simbiotico

Paolo Belli è certamente uno dei personaggi più vulcanici della nostra Tv, come appare evidente ai fedelissimi di “Ballando con le stelle“, dove lui è presente nel cast sin dalla prima ora. Nel privato, però, lui è decisamente più tranquillo, fedelissimo alla moglie Deanna a cui è legato sin dagli anni ’80.

Tra i motivi del successo della loro relazione c’è anche la volontà di condividere insieme ogni momento, comprese le difficoltà che possono sorgere nella vita di ognuno di noi. Nonostante il successo attuale, infatti, il musicista non ha raggiunto subito la popolarità, ma il sostegno della donna si è rivelato fondamentale. “Stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione” – aveva raccontato lui alla tivista ‘Top’.



Paolo Belli e Deanna: a coronare l’amore ecco Vladik

A coronare il rapporto che prosegue a gonfie vele tra Paolo belli e Deanna c’è Vladik, un ragazzino di origini bielorusse che la coppia ha deciso di adottare. In un primo momento lui raggiungeva i genitori solamente in alcuni periodi dell’anno, ma poi la situazione è diventata definitiva.

Attualmente il ragazzo non vive più con loro, ma è tornato in patria per motivi sentimentali. Anche questa volta la coppia ha rispettato appieno la sua scelta, a conferma del grande amore che li lega: “Nostro figlio ha deciso di tornare lì perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io” – ha concluso.



