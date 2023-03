Deanna, Ethan, Miles e Olivia moglie e i figli di Joe Bastianich/ “Ci rispettiamo”

Deanna, Ethan, Miles e Olivia sono la moglie e i figli di Joe Bastianich. L’ex volto noto di Masterchef Italia è legato da tantissimi anni alla donna di cui si conoscono davvero pochissime informazioni, visto che Deanna vive in America con i figli. Discreta, riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, Deanna non ha mai voluto apparire accanto al marito a cui è legata dal 1995. 28 anni d’amore tra i due nonostante la distanza e le immancabili difficoltà. Ad unirli l’amore come ha più volte raccontato proprio lo chef: “lei è una donna generosa e molto riservato. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”.

Gli Italo Americani, chi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore/ Due amici a Pechino Express

Il matrimonio nel 1995 e da qual momento la loro storia non è mai finita. Anzi lo chef è innamorato come non mai della moglie per cui ha sempre speso parole di grande affetto. Dal loro amore sono nati anche tre figli: Olivia, Miles ed Ethan, che vivono tutti e tre in America con la mamma.

Joe Bastianich: “mia moglie Deanna è straordinaria”

Deanna Bastianich e Joe Bastianich sono tra le coppie più riservate del mondo dello spettacolo. Di loro, infatti, si conoscono davvero pochissime cose. Le poche informazioni sono legate ad alcune dichiarazioni fatte dallo chef che quando ha parlato della moglie ha precisato: “Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata”. Insieme hanno superato i 20 anni di matrimonio e per l’occasione lo chef ha organizzato una bellissima sorpresa alla moglie: “abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città. Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi”.

Joe Bastianich: "Figlio di profughi, conosco la fatica"/ "Crisi con mia moglie? Mah…"

Che dire: Deanna e Joe sono più innamorati che mai. Chissà che durante l’esperienza di Pechino Express non si possa scoprire qualcosa di più su questo moglie fantasma!

LEGGI ANCHE:

Ayahuasca, Joe Bastianich prova sostanza psichedelica/ “Ho rivisto tutta la mia vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA