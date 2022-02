Deanna, moglie e figli di Joe Bastianich/ Lui: “lei non farebbe mai tv”

Deanna, Ethan, Miles e Olivia sono la moglie e i figli di Joe Bastianich, il noto chef oggi promosso ad invitato de Le Iene. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due anche se per motivi di lavoro la coppia vive distante. Deanna, infatti, vive negli Stati Uniti d’America con i figli, mentre l’ex giudice di Masterchef vive tra l’America e l’Italia dove sono sopraggiunto tantissimi impegni di lavoro. Nonostante la distanza e le mille difficoltà la coppia si ama come il primo giorno, anche se non è dato sapere nulla sulla loro relazione. Deanna, infatti, è una donna discreta e riservata, che preferisce vivere lontano dal mondo dello spettacolo e del pettegolezzo.

Deanna e Joe si sono sposati nel 1995 e da allora non si sono mai lasciati. Proprio l’ex giudice di Masterchef parlando della moglie ha pronunciato parole di grande amore ed effetto: “lei è una donna generosa e molto riservato. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”.

Deanna Bastianich e Joe Bastianich: il matrimonio e i figli

Deanna Bastianich e Joe Bastianich sono una delle coppie più discrete e riservate del mondo dello spettacolo. Dopo il matrimonio celebrato nel 1995, la coppia ha avuto tre splendidi figli: Olivia, Miles ed Ethan, che vivono tutti e tre in America con la mamma. Di Deanna si conosce davvero poco; le pochissime informazioni sono perlopiù dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’ex giudice di Masterchef che ha sempre parlato della moglie con parole di grande affetto. “Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata” ha detto lo chef che qualche anno con la moglie ha celebrato 20 anni di matrimonio.

Un’occasione importante che hanno celebrato a Parigi come ha rivelato proprio l’ex giudice di Masterchef: “abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città. Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi”.

