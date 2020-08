Deanna, moglie Paolo Belli/ Ecco perché non la vediamo praticamente mai!

Deanna Belli ha deciso di non finire sotto ai riflettori mediatici, nemmeno per amore del marito Paolo Belli. Non fa parte del mondo dello spettacolo e se ne tiene alla larga, anche se le sue nozze con il conduttore e cantante rientrano fra quelle vip. “Io e mia moglie abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni”, ha dichiarato Belli tempo fa a Top. Della moglie invece sappiamo poco e nulla e la ‘colpa’ è da attribuire alla sua volontà di non avere un profilo social accessibile. Così gli unici scatti che si possono ammirare della coppia sono legati ai profili di Paolo, ma sono da considerare degli eventi piuttosto rari. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Paolo Belli sarà invece ospite di Una storia da cantare, in replica nella prima serata di Rai 1. Ancora una volta dovremo fare i conti con l’assenza di Deanna, che di certo all’epoca della messa in onda originale ha potuto seguire le gesta del marito da casa.

Deanna, moglie Paolo Belli, oltre 30 anni d’amore

Un matrimonio felice quello che lega Deanna Belli e Paolo Belli. Il conduttore e la consorte stanno l’uno al fianco dell’altra ormai da oltre 30 anni e il loro amore è più che incrollabile. “La nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto lui tempo fa al settimanale Top. Ecco il segreto del loro successo. La coppia non ha avuto figli naturali, ma hanno scelto di adottarne uno. Si chiama Vladik ed è di origine bielorussa: alcuni anni fa è ritornato nel suo Paese per seguire la donna che ama. “Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io”, ha detto Belli, “Spero sia finalmente quella giusta, perchè è sempre stato un po’ farfallone”. Deanna e Paolo però sono sempre stati certi di una cosa: loro figlio ha avuto tutti gli strumenti per avere un’esistenza felice. “Spero che quello che io e mia moglie gli abbiamo fatto vedere (e spero anche insegnato), possa servire a Vladik per vivere la vita che si merita”, ha dichiarato il cantante a Messaggero Sant’Antonio, “è un ragazzo d’oro”.



